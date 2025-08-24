Συναγερμός: Φωτιά σε πυρηνικό σταθμό στη Ρωσία - Επίθεση από ουκρανικά drone

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο σταθμό

Συναγερμός: Φωτιά σε πυρηνικό σταθμό στη Ρωσία - Επίθεση από ουκρανικά drone

Φωτιά στο πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ΚΟΣΜΟΣ
Συναγερμός σήμανε στη Ρωσία από φωτιά που προκάλεσε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατά πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Κουρσκ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (24/08).

«Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) μάχης που ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταρρίφθηκε από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Κουρσκ», εξήγησε το γραφείο Τύπου του σταθμού μέσω Telegram.

Κατά τη συντριβή του «το drone εξερράγη, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά βοηθητικός μετασχηματιστής», συνέχισε.

Το γραφείο Τύπου διαβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως λόγω της επίθεσης ο αντιδραστήρας υπ’ αριθμόν 3 της εγκατάστασης μείωσε την παραγωγή στο 50% της δυναμικότητας. Το κατεστραμμένο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε επίσης φωτιά, που κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην εγκατάσταση και στον περιβάλλοντα χώρο δεν ξεπέρασαν ποτέ τα φυσιολογικά όρια, σημείωσε το γραφείο Τύπου.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς Ουκρανίας ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο λέει πως τα πλήγματά του στη Ρωσία διεξάγονται σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια και σκοπό έχουν την καταστροφή υποδομών που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο και ότι δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο τμήμα της εγκατάστασης εκδηλώθηκε φωτιά.

Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN μετέδωσε ότι ο μετασχηματιστής όπου εκδηλώθηκε φωτιά βρίσκεται έξω από το τμήμα της εγκατάστασης όπου λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες.

08:58ΚΟΣΜΟΣ

