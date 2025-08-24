WSJ: «Φρένο» στη χρήση πυραύλων από τους Ουκρανούς πατά το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τους τελευταίους μήνες τη χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πυραύλων μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το αμερικανικής κατασκευής σύστημα ATACMS για να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας, μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την άνοιξη απαιτείται έγκριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας για τη χρήση των συστημάτων.

Οπως αναφέρει η WSJ, μάλιστα, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, η Ουκρανία επιδίωξε να χρησιμοποιήσει το ATACMS εναντίον ενός στόχου σε ρωσικό έδαφος, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι. Το δημοσίευμα συνδέει, δε, την κίνηση αυτή με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να πείσει τη Ρωσία να εισέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



Όπως υποστηρίζεται, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέπτυξε τον μηχανισμό αναθεώρησης για να αποφασίζει σχετικά με τα αιτήματα του Κιέβου όχι μόνο για χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς αμερικανικής κατασκευής, αλλά και εκείνων που παρέχονται στην Ουκρανία από Ευρωπαίους συμμάχους που βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες και εξαρτήματα.



Η αναθεώρηση δίνει πλέον στον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον τελικό λόγο σχετικά με το εάν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ATACMS, τα οποία έχουν βεληνεκές σχεδόν 190 μιλίων, για να χτυπήσει τη Ρωσία.



Το Πεντάγωνο και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε αιτήματα της WSJ προκειμένου να σχολιάσουν την υπόθεση διευκρινίζει η αμερικανική εφημερίδα, τονίζοντας επίσης ότι το νέο πλαίσιο ουσιαστικά ανατρέπει την απόφαση του Τζο Μπάιντεν, κατά το τελευταίο έτος της θητείας του, να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει το εσωτερικό της Ρωσίας με συστήματα ATACMS.

