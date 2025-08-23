Χαλκιδική: Αποκαλύπτεται το Μνημείο της οικογένειας Μακεδονομάχων Γερογιάννη

Ένα σπουδαίο έργο ιστορικής μνήμης και τοπικής υπερηφάνειας ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του στην «καρδιά» της Αρναίας, νομού Χαλκιδικής. Πρόκειται για το Μνημείο της οικογένειας Γερογιάννη, που θα τοποθετηθεί στην ομώνυμη πλατεία της κοινότητας, ως φόρος τιμής σε μια ξεχωριστή οικογένεια Μακεδονομάχων, με ρίζες βαθιά δεμένες με την ιστορία και τον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη και γνωστοποιείται ότι το μνημείο είναι δωρεά της Χριστίνας Χριστάρα, καθηγήτριας που ζει στον Καναδά και απόγονος της οικογένειας Γερογιάννη, τη φιλοτέχνησή του ανέλαβε ο διακεκριμένος γλύπτης Γεώργιος Τσάρας, ενώ η παραλαβή του έγινε από επιτροπή που όρισε ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται δε ότι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31/8 στις 10:30 το πρωί στην Αρναία Χαλκιδικής.

Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια, ο δήμαρχος Αριστοτέλη, τόνισε πως ο Δήμος και η κοινωνία της Αρναίας τιμούν τους ηρωικούς προγόνους που συνέβαλαν καθοριστικά στον αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας, αναδεικνύοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα στο ευρύ κοινό.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οικογένεια Γερογιάννη αποτελεί ένα σπάνιο ιστορικό παράδειγμα συλλογικής αγωνιστικής συνείδησης, με όλα τα μέλη της να έχουν δράσει ενεργά στους εθνικούς αγώνες. Ο Θεοχάρης Γερογιάννης, γεννημένος στην Αρναία, υπήρξε ιδρυτής του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου της Αθήνας, που στρατολογούσε αγωνιστές για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ο αδελφός του Μαυρουδής Γερογιάννης, στρατιωτικός, είχε ενεργό συμμετοχή στον Μακεδονικό Αγώνα, ενώ η αδελφή τους, Δέσπω Γερογιάννη, αναδείχθηκε σε γυναίκα-σύμβολο, προσφέροντας καταφύγιο και στήριξη στους αγωνιστές της εποχής μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Προστίθεται ότι η οικογένεια αριθμούσε επτά αδέλφια, ενώ και η επόμενη γενιά κράτησε ψηλά τη σημαία της προσφοράς. Ο Χριστόδουλος Γερογιάννης, γεννημένος το 1900, διέγραψε ένδοξη στρατιωτική πορεία στη Μικρά Ασία και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Μνημείο της οικογένειας Γερογιάννη έρχεται να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, φωτίζοντας ηρωικές μορφές που για δεκαετίες παρέμεναν στη σκιά της ιστορίας και η πλατεία που φέρει το όνομά τους στην Αρναία, γίνεται τόπος τιμής και υπενθύμισης της προσφοράς τους.