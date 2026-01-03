Δανία: Η βασίλισσα Μαίρη «μαγνήτισε» τα βλέμματα με τη χρυσή τιάρα της σε πρωτοχρονιάτικη δεξίωση

Ο βασιλιάς Φρέντερικ και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας υποδέχθηκαν το νέο έτος με την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη δεξίωση και το επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Christian VII στο Αμάλιενμποργκ της Κοπεγχάγης.

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά που το βασιλικό ζεύγος αναλαμβάνει τις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις, μετά την ιστορική παραίτηση της βασίλισσας Μαργαρίτας Β’ το 2024, η οποία επί 52 χρόνια κρατούσε τα ηνία των εορτασμών της 1ης Ιανουαρίου.

Κορυφαίοι προσκεκλημένοι και μέλη της βασιλικής οικογένειας

Στη δεξίωση παρέστησαν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν, καθώς και μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Κρίστιαν, ο πρίγκιπας Ιωακείμ, η πριγκίπισσα Μαρί και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της βασίλισσας Μαίρης

Η βασίλισσα Μαίρη έκλεψε τις εντυπώσεις με μια χρυσή τουαλέτα του σχεδιαστή Jesper Hovring, με περίτεχνες δαντελένιες λεπτομέρειες και κομψές διαφάνειες που αγκάλιαζαν τους ώμους και τα χέρια της, αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα.

Ωστόσο, τα φώτα της προσοχής τράβηξαν τα κοσμήματά της. Στα μαλλιά της φορούσε μια τιάρα-μπαντό με διαμάντια κοπής rose-cut, που ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Charlotte Amalie της Δανίας. Η τιάρα προέκυψε από ανασχεδιασμό μιας ζώνης που φιλοτεχνήθηκε το 1840, ενώ η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια από την ίδια βασιλική συλλογή.

Η βασίλισσα Μαργαρίτα, παρά τα 85 της χρόνια, τράβηξε επίσης τα βλέμματα με μια κατακόκκινη τουαλέτα με δραματική ουρά και ασύμμετρα κοψίματα, συνοδευόμενη από τη χρυσή τιάρα Naasut και ένα καφέ γούνινο πανωφόρι.

Συνεχίζονται οι βασιλικές εορταστικές δεξιώσεις

Με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, η βασιλική οικογένεια της Δανίας θα πραγματοποιήσει συνολικά πέντε διαδοχικές δεξιώσεις. Η δεύτερη εκδήλωση προγραμματίζεται για τις 5 Ιανουαρίου στον ίδιο ιστορικό χώρο, προς τιμήν των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Βασιλικής Φρουράς και του Σώματος Αξιωματικών του Συντάγματος των Ουσάρων, σύμφωνα με το Hello!.