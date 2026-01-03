Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις έρευνες για επιζώντες μετά από στρατιωτικό πλήγμα στον Ειρηνικό

Η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν επιζώντες ή συντρίμμια μετά από 65 ώρες ερευνών

Μια εικόνα που τραβήχτηκε από το feed X της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ δείχνει ένα σκάφος που κατηγορούν για εμπορία ναρκωτικών, η οποία κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ
Οι αμερικανικές Αρχές τερμάτισαν τις επιχειρήσεις εντοπισμού πιθανών επιζώντων μετά από στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, οι έρευνες στη θάλασσα ανεστάλησαν αφού δεν προέκυψαν ενδείξεις επιζώντων ή συντριμμιών. Όπως διευκρινίζεται, οι δυνάμεις της Ακτοφυλακής συντόνισαν περισσότερες από 65 ώρες επιχειρήσεων, καλύπτοντας έκταση άνω των 1.090 ναυτικών μιλίων υπό καλές συνθήκες ορατότητας, χωρίς αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού είχε ανακοινώσει πως πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά πλήγμα που στόχευσε δύο σκάφη, τα οποία φέρονται να συνδέονται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να δοθούν πληροφορίες για το ακριβές σημείο της επιχείρησης.

