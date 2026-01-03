Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το 2026 ξεκινάει με Super Cup! | Αναβιώνει μετά από 18 χρόνια στο Παγκρήτιο

«Καλή χρονιά» με έναν ιστορικό αγώνα μας λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το απόγευμα του Σαββάτου (03/01)!

Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες με τον νταμπλούχο της σεζόν 2024/25, Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

Η ΕΠΟ αποφάσισε να επαναφέρει τον θεσμό, ο οποίος διεξήχθη για τελευταία φορά στις 31 Οκτωβρίου 2007, στοχεύοντας στο να γίνει μια μεγάλη γιορτή. Πριν από 6639 ημέρες, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 1-0 τη Λάρισα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το απόγευμα του Σαββάτου (03/01) στο «Παγκρήτιο» (τρίτο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον θεσμό) θα επιδιώξει να πανηγυρίσει το πέμπτο τρόπαιο του στη διοργάνωση. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, στη δεύτερη παρουσία του κυνηγάει την πρώτη του κούπα κόντρα στον πολυνίκης του θεσμού.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για δεύτερη φορά στο Super Cup, καθώς είχαν αποτελέσει το ζευγάρι στον αγώνα του 1987. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νικήσει με 1-0 στο ΟΑΚΑ.

To Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Super Cup είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (03/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA.

Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του Super Cup

Η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Παγκρήτιο στο πλαίσιο του Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Αναλυτικά:

«Κατά την είσοδό τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Betsson Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:

Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.

Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.

Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».

Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη».

