Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/01): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και GBL

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (03/01)

Αθλητικές μεταδόσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με τη διεξαγωγή του Super Cup επιστρέφει η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα, με τη διοργάνωση να αναβιώνει στο Παγκρήτιο, έπειτα από 18 χρόνια.

«Καλή χρονιά» με έναν ιστορικό αγώνα μας λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το απόγευμα του Σαββάτου (03/01)! Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες με τον νταμπλούχο της σεζόν 2024/25, Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

To Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Super Cup είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (03/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής, τελευταίας του πρώτου γύρου στην GBL, ενώ «πλούσιο» είναι το πρόγραμμα και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Το μενού περιλαμβάνει Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Άρσεναλ, αλλά και το «Old Firm», Σέλτικ – Ρέιντζερς.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (03/01)

13:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός

Α1 Basketball League Γυναικών

13:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Κόμο – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

14:30

Novasports Premier League

Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Σέλτικ – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Θέλτα – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

15:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ

Stoiximan GBL

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Πάρμα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Τζένοα – Πίζα

Serie A 2025-26

17:00

Novasports Premier League

Γουλβς - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Prime

Μπράιτον – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:00

MEGA

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Betsson Super Cup

17:15

Novasports 1HD

Οσασούνα – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε10

Μπάσκετ

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ΑΠΟΕΛ - ΕΝ Παραλιμνίου

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Προμηθέας – ΑΕΚ

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπανταλόνα – Τενερίφη

ACB Liga Endesa 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Γιουβέντους – Λέτσε

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Έλτσε – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Τααβούν

Roshn Saudi League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπενφίκα – Εστορίλ

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μάλι – Τυνησία

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών, Φάση των 16

21:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Αταλάντα – Ρόμα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Prime

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

00:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μαϊάμι Χιτ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

