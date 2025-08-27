Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

Το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις του με drones εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας

Newsbomb

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

Επίθεση της Ουκρανίας σε διυλιστήρια της Ρωσίας

Χ / Twitter
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία υπερηφανεύεται για το γεγονός ότι είναι ενεργειακή υπερδύναμη, αλλά ορισμένοι από τους πολίτες της ξαφνικά δυσκολεύονται να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους, έπειτα από εβδομάδες ουκρανικών επιθέσεων με drones στις διυλιστικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον Guardian. Σε αρκετές περιοχές έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα στα πρατήρια ενώ οι τιμές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά και οι οδηγοί περιμένουν στην ουρά για ώρες.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις του με drones εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, μια στρατηγική που αποσκοπεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα και να δείξει ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει επιρροή στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η έλλειψη καυσίμων είναι πιο έντονη στις απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Άπω Ανατολή, η νότια Ρωσία και η Κριμαία, όπου οι οδηγοί αναγκάστηκαν να στραφούν σε πιο ακριβά καύσιμα λόγω της έλλειψης της συνήθους βενζίνης A-95.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν διαταράξει τουλάχιστον το 17% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της Ρωσίας, που ισοδυναμεί με 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ 2 και 24 Αυγούστου, η Ουκρανία πραγματοποίησε τουλάχιστον δώδεκα επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, με τις περισσότερες να στοχεύουν εγκαταστάσεις κατά μήκος του διαδρόμου Ριαζάν-Βόλγκογκραντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η τελευταία επίθεση έλαβε χώρα την Τετάρτη, όταν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ισχυρή έκρηξη έπληξε τον αγωγό πετρελαίου Ριαζάν-Μόσχα, έναν από τους κύριους αγωγούς που τροφοδοτούν με καύσιμα την πρωτεύουσα.

«Δεν είναι η πρώτη κρίση καυσίμων. Έχει συμβεί αρκετές φορές πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο Μπόρις Αρονστάιν, ανεξάρτητος αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αρονστάιν, οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης έχουν καταστήσει την κρίση αυτή τη σοβαρότερη των τελευταίων ετών.

Οι τιμές χονδρικής για την βενζίνη A-95 – την πιο διαδεδομένη στη Ρωσία – έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ανεβαίνοντας στα 82.300 ρούβλια (760 λίρες) ανά τόνο, σχεδόν 54% υψηλότερα από ό,τι τον Ιανουάριο.

Με την πρώτη ματιά, η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς της ως ενός από τους κορυφαίους εξαγωγείς ενέργειας στον κόσμο, που εξάγει πετρέλαιο σε αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ο Τραμπ επέβαλε αυτή την εβδομάδα εκτεταμένους δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Ινδία, επικαλούμενος την εξάρτηση της χώρας από το ρωσικό πετρέλαιο σε μειωμένες τιμές. Ωστόσο, το αργό πρέπει να μεταποιηθεί σε βενζίνη και ντίζελ, και μεγάλο μέρος του συστήματος διύλισης της Ρωσίας είναι προσανατολισμένο προς τα προϊόντα εξαγωγής.

Οι αναλυτές λένε, τονίζει ο Guardian, ότι μία από τις κύριες αδυναμίες του κλάδου είναι η έλλειψη πραγματικού αποθέματος ασφαλείας στην εγχώρια παραγωγή βενζίνης. Η παραγωγή καλύπτει οριακά την εγχώρια ζήτηση, καθιστώντας το σύστημα εξαιρετικά ευάλωτο σε διαταραχές.

Και ενώ οι επιθέσεις με drones συνήθως επηρεάζουν μόνο ένα μέρος της παραγωγικής ικανότητας ενός διυλιστηρίου, οι κυρώσεις έχουν αποκόψει τη Ρωσία από τη δυτική τεχνολογία, καθιστώντας τις επισκευές πιο αργές και πιο περίπλοκες.

Ακόμη και πριν από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, η Μόσχα είχε προχωρήσει σε αυστηροποίηση της απαγόρευσης εξαγωγής βενζίνης τον Ιούλιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο με απογοητευμένους οδηγούς που διαμαρτύρονται για την έλλειψη καυσίμων και την εκτίναξη των τιμών. «Περιμένουμε εδώ και ώρες και κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουμε να γεμίσουμε τα αυτοκίνητά μας», είπε ένας άνδρας καθώς περνούσε με το αυτοκίνητό του μπροστά από μια τεράστια ουρά στην πόλη Νταλνεγκόρσκ, στην άκρη της ανατολικής πλευράς της χώρας.

Το Motorist’s Den, ένα δημοφιλές ρωσικό κανάλι για αυτοκίνητα στο Telegram, σχολίασε χιουμοριστικά ότι «φαίνεται ότι σύντομα η βενζίνη θα ρέει σε ποτήρια σαμπάνιας αντί για δεξαμενές καυσίμων».

Μια άλλη δημοφιλής ανάρτηση αστειεύεται: «Το να γεμίζεις το ρεζερβουάρ μοιάζει σχεδόν με το να πηγαίνεις σε μια μπουτίκ: ξεκινάς για να αγοράσεις ένα λίτρο και επιστρέφεις με άδειο πορτοφόλι και τη φιλοσοφική σκέψη ότι ίσως το περπάτημα δεν είναι και τόσο άσχημο τελικά».

Η τρέχουσα κρίση έχει επιδεινωθεί λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο πιο δύσκολος μήνας για την αγορά καυσίμων στη Ρωσία, καθώς αυξάνεται η ζήτηση, τα διυλιστήρια υποβάλλονται σε προγραμματισμένη συντήρηση και οι εξαγωγείς επιδιώκουν υψηλότερες εποχιακές τιμές στο εξωτερικό.

Αυτό που συνήθως αποτελεί ένα προβλέψιμο εποχικό ζήτημα, φέτος εξελίχθηκε σε πλήρη έλλειψη, αφού ουκρανικά drones έχουν πλήξει βασικές εγκαταστάσεις.

Η Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Η χερσόνησος, που συνήθως φιλοξενεί πλήθος Ρώσων τουριστών το καλοκαίρι, έχει κλείσει τα αεροδρόμιά της λόγω της απειλής των drones, αναγκάζοντας τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τους δρόμους και αυξάνοντας την πίεση στις ήδη λιγοστές προμήθειες. Οι αρχές έχουν καλέσει τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Ο διορισμένος από το Κρεμλίνο επικεφαλής της Κριμαίας ζήτησε από τους κατοίκους «να κατανοήσουν τους περιορισμούς στη βενζίνη», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να παραταθεί για ακόμα έναν μήνα. «Όλα τα δυνατά μέτρα για τη σταθεροποίηση των τιμών λαμβάνονται τώρα τόσο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και από εμάς», δήλωσε.

Αν και οι ελλείψεις είναι πολιτικά δυσάρεστες για το Κρεμλίνο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι προς το παρόν είναι απίθανο να υπονομεύσουν τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας στην Ουκρανία ή τη βαριά βιομηχανία.

Μεγάλο μέρος του βιομηχανικού στόλου και του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας λειτουργεί με ντίζελ και όχι με βενζίνη, και η Ρωσία εξακολουθεί να έχει πλεόνασμα σε αυτό.

«Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί προτού οι τομείς των μεταφορών, της γεωργίας και της βιομηχανίας – ή, το πιο σημαντικό, ο στρατός – αντιμετωπίσουν σημαντική έλλειψη καυσίμων», δήλωσε ο Σεργκέι Βακουλένκο, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Russia Eurasia Center, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom.

Ωστόσο, με την Ουκρανία να μην δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης στις επιθέσεις με τα drones, οι οικονομολόγοι λένε ότι η έλλειψη καυσίμων θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι το χειμώνα. Στη χειρότερη περίπτωση, σύμφωνα με τον Βακουλένκο, οι αρχές θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε περιορισμό της διανομής βενζίνης.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

20:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί – Η εγκατάσταση ξεκινά άμεσα

19:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής, πέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει γεωπολιτικά ασήμαντη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος για κλοπές και βία κατά αστυνομικών

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

19:11LIFESTYLE

Σπύρος Μαρτίκας: Στην Πάρο με εντυπωσιακή συνοδό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Σπίρτα και 6 αναπτήρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πυρομανούς – Αντιμέτωπος με κακούργημα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένος επί 50 χρόνια καρχαρίας εντοπίστηκε στις ακτές της Νέας Γουινέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ