Financial Times: Το σχέδιο για την επόμενη μέρα της Ουκρανίας - Οι «στρατηγικοί παράγοντες»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν ένα ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σώμα στην μεταπολεμική Ουκρανία, συνεισφέροντας πληροφορίες, υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα και εποπτεία του πεδίου μάχης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times (FT) στις 26 Αυγούστου, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους από την Ευρώπη και την Ουκρανία.

Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ηγηθεί συνομιλιών σχετικά με τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, σε μια προσπάθεια να προετοιμαστούν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ορισμένα από τα σχέδια που έχουν προταθεί περιλαμβάνουν μια συμμαχική ειρηνευτική δύναμη στο έδαφος, υποστηριζόμενη από αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει σε πολλαπλές συζητήσεις ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να παράσχει «στρατηγικούς παράγοντες» σε ένα ειρηνευτικό σώμα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, όπως ανέφερε η FT.

Αυτοί οι «στρατηγικοί παράγοντες» περιλαμβάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR), διοίκηση και έλεγχο, καθώς και μέσα αεροπορικής άμυνας.

Τι θα περιλαμβάνει η αεροπορική υποστήριξη

Η αεροπορική υποστήριξη της Ουκρανίας θα περιλαμβάνει αεροσκάφη, υλικοτεχνική υποστήριξη και ραντάρ εδάφους των ΗΠΑ, που θα διευκολύνουν την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων από την Ευρώπη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πρόταση της Ουάσιγκτον βασίζεται στη δέσμευση των ευρωπαϊκών χωρών να αποστείλουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο και ότι η πρόταση μπορεί ακόμα να ανακληθεί.

Σε δήλωση που απάντησε στο αίτημα των FT για σχόλιο, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι αναφερόμενες δεσμεύσεις για την ασφάλεια «είναι προ-αποφασιστικές και το υπουργείο άμυνας δεν θα σχολιάσει προ-αποφασιστικά θέματα».

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στους FT, ένα πρόχειρο σχέδιο για ένα μεταπολεμικό σχέδιο ασφάλειας περιλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα παρακολουθείται πιθανώς από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις από μια χώρα που θα συμφωνηθεί από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Πέρα από αυτό, ένα ισχυρότερο σύνορο θα υπερασπίζεται από ουκρανικές δυνάμεις που έχουν εκπαιδευτεί από στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Οι ευρωπαϊκές ειρηνευτικές δυνάμεις θα παρακολουθούν ένα σύνορο πιο βαθιά μέσα στην Ουκρανία ως τρίτη γραμμή άμυνας. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα υποστηρίζουν αυτές τις δυνάμεις από τα μετόπισθεν.

Τι λέει το Κίεβο

Ο επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, δήλωσε στην FT ότι οι τρέχουσες συζητήσεις για την ασφάλεια επικεντρώνονται σε αρκετές ευρωπαϊκές ταξιαρχίες «στο έδαφος, που παρέχονται από τη συμμαχία των προθύμων, καθώς και σε «στρατηγικούς καταλύτες» από τις ΗΠΑ».

Η πιθανότητα αυτών των συνεισφορών των ΗΠΑ σηματοδοτεί «μια μεγάλη αλλαγή από την άνοιξη», δήλωσε ο Γερμάκ, χαρακτηρίζοντας την πρόσφατη συνάντηση του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «σημείο καμπής».

Η Ουάσιγκτον «μπορεί να παρέχει τη ραχοκοκαλιά που κάνει ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλειας και αποτροπής να λειτουργεί», είπε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αποσταλούν αμερικανικές δυνάμεις ως μέρος μιας μεταπολεμικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία. Στις 20 Αυγούστου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην υποστήριξη των εγγυήσεων ασφάλειας, πιθανώς παρέχοντας αεροπορική υποστήριξη.

Τα μέλη της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» — μιας ομάδας συμμάχων της Ουκρανίας, με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής εισβολής μετά την κατάπαυση του πυρός — έχουν υποσχεθεί να δανείσουν εξοπλισμό, υλικοτεχνική υποστήριξη και στρατεύματα στο Κίεβο.

Η συμμαχία έχει τονίσει ότι, για να είναι αποτελεσματικές οι εγγυήσεις ασφάλειας, οι ΗΠΑ πρέπει να υποστηρίξουν οποιοδήποτε σχέδιο διατήρησης της ειρήνης.

Το Politico ανέφερε στις 20 Αυγούστου ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επιμείνει ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν ελάχιστο ρόλο στις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν δεσμευτεί πλήρως σε τίποτα», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή της στην ιδέα της αποστολής ξένων ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Wall Street Journal: Δυσαρεστημένοι οι Ευρωπαίοι με τα σχέδια αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων

Από την άλλη πλευρά η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal έγραψε ότι τα σχέδια της Ευρώπης να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία γίνονται αρνητικά αντιληπτά από τον πληθυσμό και το κοινό των ευρωπαϊκών χωρών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα «άβολο γεγονός»: πολλοί ψηφοφόροι αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αποστολή που θα έθετε σε κίνδυνο τους στρατιώτες.

«Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν θέλουν να αποσπάσουν δυνάμεις από τα σύνορά τους - την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Η αντίθεση είναι αρκετά αισθητή στην Ιταλία και τη Γερμανία, όπου η κληρονομιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αφήνει το στίγμα της στην κατάσταση», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στη Γερμανία, τόσο το κυβερνών SPD όσο και η αντιπολίτευση στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά είναι κατά της αποστολής στρατευμάτων . Ο πληθυσμός είναι επίσης αντίθετος: σύμφωνα με δημοσκόπηση του Insa την περασμένη εβδομάδα, το 56% των ερωτηθέντων ήταν κατά της γερμανικής συμμετοχής - περισσότερο από ό,τι την άνοιξη.

Ακόμη και στη Γαλλία, έναν από τους κύριους υποστηρικτές της ανάπτυξης των στρατευμάτων, η λαϊκή υποστήριξη εξαρτάται από το αν θα υπογραφεί συνθήκη ειρήνης, όχι απλώς από μια εκεχειρία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Elabe τον Μάρτιο, το 67% των ερωτηθέντων θα υποστήριζε τη γαλλική συμμετοχή σε περίπτωση που συναφθεί ειρήνη, αλλά το 68% είναι αντίθετο σε αυτήν χωρίς αυτήν.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι η Ιταλία και η Πολωνία τάχθηκαν κατά της αποστολής στρατευμάτων.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να καθησυχάσουν το κοινό χωρίς μια σαφή δήλωση ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα θα δράσουν με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ωστόσο, παρά την έντονη διπλωματία των τελευταίων εβδομάδων, «δεν είναι ακόμη σαφές ποιος είναι ο ρόλος που είναι διατεθειμένες να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ».

Κρεμλίνο: Αναμένουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ από την πλευρά του δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Αυτές οι προσπάθειες είναι πολύ σημαντικές, είπε.

«Πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά ικανοί να βοηθήσουν στην επίλυση αυτής της περίπλοκης, μακροχρόνιας σύγκρουσης που δεν προκλήθηκε από εμάς», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

