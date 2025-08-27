Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στο Ντιπροπετρόφσκ

Φωτ. Αρχείου - Ρώσος στρατιώτης κυματίζει τη ρωσική σημαία ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη Chasiv Yar στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. (Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP)

Οι ουκρανικές δυνάμεις παραδέχθηκαν ότι ο ρωσικός στρατός έχει εισβάλει στην ανατολική επαρχία του Ντνιπροπετρόφσκ και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής-Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων της περιοχής, στο BBC, αν και ξεκαθάρισε ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Η Ρωσία ισχυρίζεται όλο το καλοκαίρι ότι έχει εισέλθει στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της προσπαθούν να προωθηθούν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Ντόνετσκ.

Στις αρχές Ιουνίου, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε ξεκινήσει επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ, αν και οι τελευταίες αναφορές από την Ουκρανία υποδηλώνουν ότι έχουν μόλις παραβιάσει τα σύνορα της περιφέρειας.

Οποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό των Ουκρανών, καθώς η διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας στην Αλάσκα.

Το πρόγραμμα χαρτογράφησης «Ukrainian DeepState» εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία έχει πλέον καταλάβει δύο χωριά ακριβώς μέσα στην επαρχία, το Zaporizke και το Novohryhorivka.

Ωστόσο, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αρνήθηκε ότι αυτό ισχύει. Ο στρατός «συνεχίζει να ελέγχει» το Zaporizke, ανέφερε σε δήλωση, και οι «εχθροπραξίες συνεχίζονται στην περιοχή του χωριού Novohryhorivka».

Χάρτης των κατεχόμενων από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας έως τις 21 Αυγούστου 2025. BBC

Αργή, σταθερή και αιματηρή η προέλαση της Μόσχας

Η Μόσχα δεν έχει διεκδικήσει το Ντνιπροπετρόφσκ, σε αντίθεση με το Ντόνετσκ και τις άλλες τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, αλλά έχει επιτεθεί στις μεγάλες πόλεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

Πριν από τον πόλεμο, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων κατοίκων και ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας μετά το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αργή πρόοδο στην κατάληψη εδαφών και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, πρόσφατα είδαν εδαφικά κέρδη στο Ντονέτσκ.

Μια μικρή ομάδα πεζικού προχώρησε ξαφνικά 10 χιλιόμετρα πέρα από τις αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας κοντά στο Dobropillia νωρίτερα αυτό το μήνα, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Αμφισβητούν τις προθέσεις Πούτιν για ειρήνη

Ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θα ήταν πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παρέδιδε τις περιοχές της περιφέρειας του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει άλλα σχέδια.

Ο συνταγματάρχης Pavlo Palisa, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στο Κίεβο, προειδοποίησε τους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ τον Ιούνιο ότι το Κρεμλίνο ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία ανατολικά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος χωρίζει την Ουκρανία στα δύο.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε επίσης ότι η παράδοση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ήταν «παγίδα». «Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι αυτή είναι που επιτίθεται», δήλωσε στο BBC.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, την 15η Αυγούστου 2025. AP

Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη είχαν εξασθενήσει.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέμεινε ότι «η ατζέντα [για τη σύνοδο κορυφής] δεν είναι καθόλου έτοιμη» και ότι δεν είχε προγραμματιστεί καμία συνάντηση.

Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι «άσκοπη», παρόλο που αυτό θα ήταν αδύνατο για τη Δύση.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο Fox News ότι θα συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτή την εβδομάδα και ότι «συζητάμε με τους Ρώσους κάθε ημέρα».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας σε περίπτωση συνάψεως συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνάντησε τον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχο Sir Tony Radakin, στο Κίεβο την Τρίτη, και ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Βρετανίας δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα στο έδαφος της χώρας μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα επιτρέψουν πρωτίστως στον ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί τη χώρα του μακροπρόθεσμα.

Ο Μερτς είπε ότι ο Ζελένσκι είχε καταστήσει σαφές ότι ήταν έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν και τώρα ήταν η σειρά της Μόσχας: «Αν ο Ρώσος πρόεδρος είναι σοβαρός όσον αφορά τον τερματισμό των θανάτων, τότε θα δεχτεί την προσφορά».

«Ανοίγουν» τα ουκρανικά σύνορα για άνδρες 18-22 ετών

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, σε μια χαλάρωση του νόμου που απαιτούσε από όλους τους άνδρες έως 60 ετών να λάβουν άδεια για να φύγουν από τη χώρα.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο δήλωσε ότι η αλλαγή περιλαμβάνει και όσους βρίσκονται επί του παρόντος σε άλλες χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν πλέον να επιστρέψουν στην Ουκρανία και να φύγουν ξανά αν το επιθυμούν.

Όλο και περισσότεροι Ουκρανοί γονείς στέλνουν τους έφηβους γιους τους στο εξωτερικό πριν φτάσουν τα 18. «Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δεσμούς τους με την Ουκρανία», δήλωσε η Σβιρίντενκο.

Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών δεν υπόκεινται σε στρατιωτική θητεία, η οποία έχει ελάχιστη ηλικία 25 ετών, μετά τη μείωση της πέρυσι.

Εκτιμάται ότι 5,6 εκατομμύρια Ουκρανοί άνδρες ζουν σήμερα στο εξωτερικό.

