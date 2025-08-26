Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Ο ρόλος της «Συμμαχίας των Προθύμων» και το… αμερικανικό μάτι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν με αεροπορική και πληροφοριακή υποστήριξη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση των FT

Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Ο ρόλος της «Συμμαχίας των Προθύμων» και το… αμερικανικό μάτι
Ενώ συνεχίζεται η εμπόλεμη σύγκρουση στα μέτωπα της Ουκρανίας και υπάρχουν ενστάσεις και καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται διατεθειμένες να στηρίξουν κάθε δυτική «ομπρέλα ασφαλείας» στο Κίεβο μετά τον πόλεμο, προσφέροντας κρίσιμες υποδομές δεδομένων και επιτήρηση, σύμφωνα με ανάλυση των FT.

Δεν αποκλείουν, επίσης και τη συμμετοχή σε εναέρια αμυντική ασπίδα ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ουάσινγκτον θα εμπλακεί στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφάλειας για τη μεταπολεμική Ουκρανία: Αίτημα του Κιέβου για αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων έπειτα από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν στους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να προσφέρει «στρατηγικούς παράγοντες», όπως πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση (ISR), συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μέσα αεροπορικής άμυνας. Αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την ενεργοποίηση και προστασία κάθε ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία.

Η «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την Ουκρανία από πιθανή μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Παρά ταύτα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με αμερικανική υποστήριξη.

Ήδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν πυραύλους αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία. Ωστόσο, η μελλοντική υποστήριξη αναμένεται να περιλαμβάνει επιπλέον μέσα όπως αεροσκάφη, υλικοτεχνική υποστήριξη και ραντάρ εδάφους, διευκολύνοντας την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και την αεροπορική ασπίδα.

Δυτικές πρωτεύουσες συζητούν τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, περιπολούμενης από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις. Μία ισχυρή μεθόριος θα υπερασπίζεται από Ουκρανούς στρατιώτες, οπλισμένους και εκπαιδευμένους από το ΝΑΤΟ, ενώ μία ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα σταθμεύει βαθύτερα, με αμερικανική υποστήριξη από τα μετόπισθεν.

Ωστόσο, η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις πολιτικές ηγεσίες αλλά και τον απλό κόσμο.

Ζελένσκι: «Από την πλευρά μας, όλα θα είναι έτοιμα για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε σε αποψινό (26/08) μήνυμα ότι «κάθε μέρα, ερχόμαστε σε επαφή με τους εταίρους μας – διαπραγματεύσεις, συναντήσεις. Σημαντική συνθήκη αποτελεί όλα να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικά: Ποιες δυνάμεις βρίσκονται στο έδαφος, τον αέρα, τη θάλασσα. Όλα πρέπει να είναι ξεκάθαρα καθορισμένα.

Η βάση της ασφάλειας είναι ο ισχυρός μας στρατός, οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας, όπερ σημαίνει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παροχή οπλισμού. Όλα αυτά θα διασφαλιστούν. Θα ήθελα να ειχαριστήσω κάθε εταίρο που ήδη στέκεται στο πλευρό μας.

Από την πλευρά μας, όλα θα είναι πλήρως προετοιμασμένα για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Σημαντικό είναι οι εταίροι μας να το επιβεβαιώσουν. Από εκεί και πέρα, όλα θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τη βούληση των ηγετών του κόσμου –κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών– να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία. Απαιτούνται νέα βήματα, νέα πίεση –κυρώσεις, δασμοί– όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι».

