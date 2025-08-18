Ρωσία: «Ναι» στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο – Αλλά αντίστοιχες ζητά και η Μόσχα

Η Ρωσία δηλώνει ότι συμφωνεί με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά ξεκαθαρίζει ότι και η ίδια χρειάζεται αντίστοιχες δεσμεύσεις. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη.

Οι δηλώσεις Ουλιάνοφ

Ο Ρώσος διπλωμάτης σημείωσε, σε αναρτησή του στο X ότι «πολλοί ηγέτες των κρατών της ΕΕ τονίζουν πως μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «η Ρωσία συμφωνεί με αυτό, αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι και η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας».

Many leaders of #EU states emphasise that a future peace agreement should provide reliable security assurances or guarantees for Ukraine. Russia agrees with that. But it has equal right to expect that Moscow will also get efficient security guarantees. What the West has to… — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 17, 2025

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η τοποθέτηση της Μόσχας έρχεται σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις γύρω από πιθανή ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία παραμένουν σε πρώιμο στάδιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς παράγοντες πιέζουν για ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και για τις δύο πλευρές.

Διαβάστε επίσης