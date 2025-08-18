Ρωσία: «Ναι» στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο – Αλλά αντίστοιχες ζητά και η Μόσχα

Ρώσος διπλωμάτης τονίζει ότι μια μελλοντική συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει και τις δύο πλευρές

Ο Ρώσος διπλωμάτης Μιχαήλ Ουλιάνοφ συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ στη Βιέννη, Αυστρία, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023. 

AP
Η Ρωσία δηλώνει ότι συμφωνεί με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά ξεκαθαρίζει ότι και η ίδια χρειάζεται αντίστοιχες δεσμεύσεις. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη.

Οι δηλώσεις Ουλιάνοφ

Ο Ρώσος διπλωμάτης σημείωσε, σε αναρτησή του στο X ότι «πολλοί ηγέτες των κρατών της ΕΕ τονίζουν πως μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «η Ρωσία συμφωνεί με αυτό, αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι και η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας».

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η τοποθέτηση της Μόσχας έρχεται σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις γύρω από πιθανή ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία παραμένουν σε πρώιμο στάδιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς παράγοντες πιέζουν για ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και για τις δύο πλευρές.

