Ρώσος στρατηγός τραυματίστηκε σοβαρά σε ουκρανική επίθεση στην περιοχή Κουρσκ.

Τη νύχτα της 16ης προς 17η Αυγούστου, ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ρωσική στρατιωτική φάλαγγα που κινούνταν κατά μήκος του δρόμου Ρίλσκ-Χομούτοβκα στην περιοχή Κουρσκ, ανακοίνωσε η Ουκρανική Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (MUS).

Η επίθεση τραυμάτισε σοβαρά τον Αντιστράτηγο Εσεντούλα Αμπάσεφ, αναπληρωτή διοικητή της Στρατιάς του Βορρά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα με στρατιωτικό αεροσκάφος και εισήχθη στο Κεντρικό Νοσοκομείο Βισνέφσκι για ακρωτηριασμό ενός χεριού και ενός ποδιού.

Αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Σύμφωνα με το κανάλι Astra του Telegram , ο Esedulla Abachev συμμετείχε στον πόλεμο της Ουκρανίας από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ως διοικητής του 2ου Σώματος Στρατού της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Το 2022, ο Βλαντιμίρ Πούτιν του απένειμε τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας. Από τον Μάρτιο του 2024, κατέχει τη θέση του αναπληρωτή διοικητή της Στρατιωτικής Περιφέρειας του Λένινγκραντ.

