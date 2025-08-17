Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο - Βρήκε τραγικό θάνατο μετά από σύγκρουση με ελάφι

Η 30χρονη Ξένια Αλεξάντροβα έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες μετά το τραγικό ατύχημα που είχε στην Τβερ της Ρωσίας

Newsbomb

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο - Βρήκε τραγικό θάνατο μετά από σύγκρουση με ελάφι

Kseniya Alexandrova

Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό θάνατο βρήκε γνωστό μοντέλο και πρώην διαγωνιζόμενη στις «Miss Universe» στην Ρωσία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μεγαλόσωμο ελάφι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αρχές Ιουλίου στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας, όπου η 30χρονη Ξένια Αλεξάντροβα υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα στις 12 Αυγούστου να πεθάνει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν λόγω επιπλοκών από τα τραύματά της, σύμφωνα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αλεξάντροβα και ο σύζυγός της επέστρεφαν στο σπίτι τους από το Ρζέφ στις 5 Ιουλίου, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με το ελάφι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η 30χρονη καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, ενώ ο σύζυγός της οδηγούσε, όταν το ζώο ξαφνικά πήδηξε στο δρόμο.

«Από τη στιγμή που είδα το ζώο μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι» δήλωσε ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε ότι η Αλεξάντροβα ήταν χωρίς τις αισθήσεις της μετά το τροχαίο και «όλα ήταν καλυμμένα με αίμα».

https://www.instagram.com/p/DH78znPtsv4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο ίδιος είπε ότι τις πρώτες βοήθειες έδωσαν διερχόμενοι οδηγοί με τους διασώστες να φτάνουν περίπου 15 λεπτά μετά το τροχαίο. Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας όπου τελικά κατέληξε στις 12 Αυγούστου λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

https://www.instagram.com/p/ClTXutLDkHu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Εκτός από την καριέρα της ως μοντέλο, η Αλεξάντροβα είχε εκπροσωπήσει τη Ρωσία στα καλλιστεία Miss Universe 2017. Την ίδια χρονιά είχε αναδειχθεί πρώτη αναπληρωματική Μις Ρωσία στα καλλιστεία της χώρας της.

Η 30χρονη εργαζόταν ως ψυχολόγος έχοντας πάρει το πτυχίο της στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας ενώ είχε πτυχίο και στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22LIFESTYLE

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Πόζαρε με μπικίνι και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Superman, Terence Stamp

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι - Τα πρώτα μηνύματα

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο μετά από σύγκρουση με ελάφι - Πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δε χάνει απέναντι στους «μεγάλους» η Πάλας – Εύκολα η Νότιγχαμ

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «φλεγόμενος» κασκαντέρ από το γνωστό άλμπουμ των Pink Floyd

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επίσημη η αναβολή του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στην Εύβοια με δύο αυτοκίνητα που κάηκαν ολοσχερώς τα ξημερώματα - «Ακούστηκαν εκρήξεις»

17:42TRAVEL

Σύβοτα: Η εξωτική παραλία με το περίεργο όνομα που πας με τα πόδια - Βίντεο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ ανακοινώνει ένα «εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη»

17:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα περάσει και αυτό» - Το δημόσιο μήνυμα στήριξης της Πέγκυς Ζήνα

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή γραμμής; Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αστειεύτηκε για το πουλόβερ του Λαβρόφ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» - «Είναι Ιμπεριαλιστής»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στους κατοίκους της πυρόπληκτης Χίου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι ως εμπρηστές

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Πούτιν: Αυτά είναι τα έγγραφα για τη συνάντησή τους που βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Superman, Terence Stamp

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι - Τα πρώτα μηνύματα

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή γραμμής; Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ζελένσκι στη Μόσχα από τις Βρυξέλλες, αιχμή φον ντερ Λάιεν για το εδαφικό της Ουκρανίας - Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

16:08LIFESTYLE

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» - «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο μετά από σύγκρουση με ελάφι - Πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

17:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα περάσει και αυτό» - Το δημόσιο μήνυμα στήριξης της Πέγκυς Ζήνα

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πώς το αίτημα για τις ρωσικές εκκλησίες στην Ουκρανία αλλάζει τις ισορροπίες

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

14:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

14:05ΥΓΕΙΑ

Σφήκα ή μέλισσα: Η διαφορά στο τσίμπημα και τι να κάνετε

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι ως εμπρηστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ