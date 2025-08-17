Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο - Βρήκε τραγικό θάνατο μετά από σύγκρουση με ελάφι

Τραγικό θάνατο βρήκε γνωστό μοντέλο και πρώην διαγωνιζόμενη στις «Miss Universe» στην Ρωσία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μεγαλόσωμο ελάφι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αρχές Ιουλίου στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας, όπου η 30χρονη Ξένια Αλεξάντροβα υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα στις 12 Αυγούστου να πεθάνει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν λόγω επιπλοκών από τα τραύματά της, σύμφωνα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αλεξάντροβα και ο σύζυγός της επέστρεφαν στο σπίτι τους από το Ρζέφ στις 5 Ιουλίου, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με το ελάφι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η 30χρονη καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, ενώ ο σύζυγός της οδηγούσε, όταν το ζώο ξαφνικά πήδηξε στο δρόμο.

«Από τη στιγμή που είδα το ζώο μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι» δήλωσε ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε ότι η Αλεξάντροβα ήταν χωρίς τις αισθήσεις της μετά το τροχαίο και «όλα ήταν καλυμμένα με αίμα».

Ο ίδιος είπε ότι τις πρώτες βοήθειες έδωσαν διερχόμενοι οδηγοί με τους διασώστες να φτάνουν περίπου 15 λεπτά μετά το τροχαίο. Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας όπου τελικά κατέληξε στις 12 Αυγούστου λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Εκτός από την καριέρα της ως μοντέλο, η Αλεξάντροβα είχε εκπροσωπήσει τη Ρωσία στα καλλιστεία Miss Universe 2017. Την ίδια χρονιά είχε αναδειχθεί πρώτη αναπληρωματική Μις Ρωσία στα καλλιστεία της χώρας της.

Η 30χρονη εργαζόταν ως ψυχολόγος έχοντας πάρει το πτυχίο της στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας ενώ είχε πτυχίο και στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.

