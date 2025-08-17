Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο - Βρήκε τραγικό θάνατο μετά από σύγκρουση με ελάφι
Η 30χρονη Ξένια Αλεξάντροβα έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες μετά το τραγικό ατύχημα που είχε στην Τβερ της Ρωσίας
Τραγικό θάνατο βρήκε γνωστό μοντέλο και πρώην διαγωνιζόμενη στις «Miss Universe» στην Ρωσία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μεγαλόσωμο ελάφι.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αρχές Ιουλίου στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας, όπου η 30χρονη Ξένια Αλεξάντροβα υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα στις 12 Αυγούστου να πεθάνει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν λόγω επιπλοκών από τα τραύματά της, σύμφωνα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Η Αλεξάντροβα και ο σύζυγός της επέστρεφαν στο σπίτι τους από το Ρζέφ στις 5 Ιουλίου, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με το ελάφι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Η 30χρονη καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, ενώ ο σύζυγός της οδηγούσε, όταν το ζώο ξαφνικά πήδηξε στο δρόμο.
«Από τη στιγμή που είδα το ζώο μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι» δήλωσε ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε ότι η Αλεξάντροβα ήταν χωρίς τις αισθήσεις της μετά το τροχαίο και «όλα ήταν καλυμμένα με αίμα».
Ο ίδιος είπε ότι τις πρώτες βοήθειες έδωσαν διερχόμενοι οδηγοί με τους διασώστες να φτάνουν περίπου 15 λεπτά μετά το τροχαίο. Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας όπου τελικά κατέληξε στις 12 Αυγούστου λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Εκτός από την καριέρα της ως μοντέλο, η Αλεξάντροβα είχε εκπροσωπήσει τη Ρωσία στα καλλιστεία Miss Universe 2017. Την ίδια χρονιά είχε αναδειχθεί πρώτη αναπληρωματική Μις Ρωσία στα καλλιστεία της χώρας της.
Η 30χρονη εργαζόταν ως ψυχολόγος έχοντας πάρει το πτυχίο της στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας ενώ είχε πτυχίο και στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.