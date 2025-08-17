Κατερίνη: 18χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 05:25 τα ξημερώματα
Τη ζωή του έχασε ένας 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα στην Κατερίνη.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 05:25 τα ξημερώματα.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.
