Ηράκλειο: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα τραυμάτισε σοβαρά την ηλικιωμένη στο Τυμπάκι

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα 94 ετών τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της καθημερινής της βόλτας.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το ατύχημα συνέβη όταν την χτύπησε ανήλικος οδηγός μηχανής, ο οποίος, όπως συνηθίζεται στην περιοχή, δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα (δίπλωμα και ασφάλεια).

Η ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, με κάταγμα στον αυχένα και στο πόδι, καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο και σε όλο το σώμα της. Μεταφέρθηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο Μοιρών και αργότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Π.Α.Γ.Ν.Η.), όπου η κατάσταση της κρίνεται κρίσιμη. Η γυναίκα πλέον είναι κατάκοιτη και δεν είναι βέβαιο αν θα καταφέρει να ξαναπερπατήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια της ηλικιωμένης εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την ανευθυνότητα των γονέων του ανήλικου οδηγού, οι οποίοι επιτρέπουν στα παιδιά τους να οδηγούν χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και χωρίς να λαμβάνουν τις αναγκαίες προφυλάξεις.

Ζητούν την στήριξη της κοινότητας και την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη πρακτική με τους ανήλικους οδηγούς.

Διαβάστε επίσης