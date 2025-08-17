Χανιά: Στον ανακριτή ο 56χρονος που κάρφωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύντροφό του

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται ενώπιον Εισαγγελέα και ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος, θύτης του νέου επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ανήμερα του 15 Αύγουστου.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο 56χρονος Βούλγαρος που κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και στον ανακριτή για να απολογηθεί, την προσεχή Τρίτη (19/8) το πρωί.

Ο 56χρονος Βούλγαρος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, αφού είχε έντονη λογομαχία με τη σύντροφό του και αφού ακολούθησε ξυλοδαρμός της (από εκείνον), εκείνη θέλοντας να ξεφύγει δέχτηκε πισώπλατες μαχαιριές (πληροφορίες αναφέρουν περίπου δέκα).

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει η 45χρονη με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του δήμου Αποκορώνου, ενώ το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αλλά όπως όλα δείχνουν, εκτός άμεσου κινδύνου, αποτέλεσμα της άμεσης ιατρικής φροντίδας που της προσφέρθηκε (χειρουργήθηκε άμεσα).

Διαβάστε επίσης