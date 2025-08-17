Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
