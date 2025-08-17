Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε… θόρυβο

Δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 44 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και συνέργειας, αντίστοιχα, σε περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στην Άνω Πόλη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η 46χρονη πέταξε χλωρίνη στο πρόσωπο ενός 38χρονου, ο οποίος βρισκόταν σε παρέα και έπινε μπίρες, προκαλώντας θόρυβο στη γειτονιά. Το υγρό είχε προμηθευτεί από την 44χρονη.

Ο 38χρονος διακομίσθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι δύο συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία.