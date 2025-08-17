Κολυδάς: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αιγαίο και Ανατολική Αττική

Καπνός και έντονη μυρωδιά καμένου υπάρχει σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και φτάνει μέχρι την Ανατολική Αττική. Όπως ξεκαθαρίζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Twitter, ο καπνός και η μυρωδιά δεν προέρχονται από κάποια πυρκαγιά στην Ελλάδα, αλλά από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται εδώ και μέρες στη βορειοδυτική Τουρκία.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί, οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό από την περιοχή των Δαρδανελίων, κοντά στην Προύσα, με αποτέλεσμα να φτάνει μέχρι τη χώρα μας και να δημιουργεί την αίσθηση ότι η φωτιά βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ελλάδα, αλλά η μεταφορά καπνού από τη γειτονική χώρα.

Η τραγωδία στην Τουρκία είναι ήδη μεγάλη, με τον απολογισμό να περιλαμβάνει 13 νεκρούς -δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές- καθώς και δεκάδες τραυματίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: