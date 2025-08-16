Χανιά: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 45χρονη

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, ανήμερα του Δεκαπενταυγούστου, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη, να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι σε μια λίμνη αίματος, με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία η οποία ήταν μεγάλη και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

