Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας – Διενεργείται προανάκριση

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών

Newsbomb

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας – Διενεργείται προανάκριση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα το πρωί, 17 Αυγούστου 2025, σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του αλλοδαπός κρατούμενος που είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πρώτων βοηθειών και την διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League

13:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Κρήτης, πρέπει να προχωρήσει χθες

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός Tesla αποκάλυψε τη φθορά μπαταρίας μετά από 300.000 μίλια: Τα αποτελέσματα σοκάρουν

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο σούπερ μάρκετ «πληρώνει» πελάτες για να καταγγέλλουν κλοπές: Η επιβράβευση που διχάζει

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τι έγραφε η επιστολή που έστειλε στον Πούτιν - «Ήρθε η ώρα»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνικές επαφές Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο μετά τη σύνοδο Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ - Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Γεντβάι, αμφίβολος για τα ματς με Σαμσουνσπόρ

13:00WHAT THE FACT

Αυτή είναι η σωστή θερμοκρασία για να πλύνετε τις πετσέτες στο πλυντήριο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης

12:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Το μέλλον είναι εδώ! Η Δεσπολλάρη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. γυναικών Κ23

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για 1566: Πάνω από 40.000 έχουν εξυπηρετηθεί σε ένα μήνα - Το χιουμοριστικό βίντεο AI

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα τραυμάτισε σοβαρά την ηλικιωμένη στο Τυμπάκι

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

12:34LIFESTYLE

Πηγή Δεβετζή: Ποζάρει με μπικίνι στη Μύκονο και στέλνει μήνυμα θετικής ενέργειας

12:25TRAVEL

Αγκίστρι: Ο μικροσκοπικός «παράδεισος» του Αργοσαρωνικού με τα τιρκουάζ νερά

12:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο Άρης έκανε το «μπαμ» με τον πρωταθλητή του NBA, Μπριν Φορμπς!

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για τις καταθέσεις μετρητών στην τράπεζα

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας – Διενεργείται προανάκριση

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 18χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας – Διενεργείται προανάκριση

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ - Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Φαροφύλακες: Οι σιωπηλοί «ήρωες», ο κρίσιμος ρόλος τους και η αυταπάρνηση για την πατρίδα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός Tesla αποκάλυψε τη φθορά μπαταρίας μετά από 300.000 μίλια: Τα αποτελέσματα σοκάρουν

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Συνωμοσία για τη δολοφονία του 16χρονου Τρέι - Οι συλλήψεις 9 εφήβων και η εμπλοκή της φίλης του

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο σούπερ μάρκετ «πληρώνει» πελάτες για να καταγγέλλουν κλοπές: Η επιβράβευση που διχάζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ