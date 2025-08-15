Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

Δικογραφία σε βάρος πολύ γνωστής ινφλουένσερ σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, για παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η γνωστή influencer προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από την ανωτέρω εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Από την ενδελεχή ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η εν λόγω γυναίκα, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του ανωτέρω ιστότοπου τυχερών παιγνίων.

Ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.