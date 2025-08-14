Πασίγνωστη influencer στο στόχαστρο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Διαφήμιζε παράνομα site

Μια 36χρονη τραγουδίστρια και influencer, γνωστή για τις σκανδαλιστικές αναρτήσεις της στα social media, βρέθηκε στο στόχαστρο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από εμπλοκή της στη διαφήμιση παράνομης εταιρείας στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με έδρα το Κουρασάο της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η influencer, αξιοποιώντας την υψηλή αναγνωρισιμότητά της και τους χιλιάδες ακόλουθους στα social media, διαφήμιζε με επιτηδευμένο τρόπο την παράνομη πλατφόρμα, η οποία είχε δημιουργηθεί μέσω ιστοσελίδας στη Μάλτα, με σκοπό να καλύπτονται τα ψηφιακά ίχνη της δραστηριότητας και να διευκολύνεται η είσπραξη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τον παράνομο τζόγο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία, η οποία οδήγησε τις Αρχές στην εκτεταμένη έρευνα και ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων της influencer. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η ίδια χρησιμοποιούσε κυρίως αναρτήσεις τύπου «ιστορίας» (stories), οι οποίες παραμένουν ορατές μόνο για 24 ώρες, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση του παράνομου υλικού. Παρά τα εμπόδια, οι αρχές κατάφεραν να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να τα αποθηκεύσουν σε ψηφιακά μέσα για τις ανάγκες της ποινικής διαδικασίας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο διαφημιζόμενος ιστότοπος είχε καταχωρηθεί σε εταιρεία με έδρα στη Μάλτα, η οποία παρέχει υπηρεσίες προστασίας των πραγματικών δικαιούχων, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία κατέταξε τον ιστότοπο στη «μαύρη λίστα» (Blacklist), απαγορεύοντας στους παρόχους διαδικτυακής πρόσβασης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτόν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 36χρονη διώκεται για παράβαση των άρθρων 52 παρ.2 και 52 παρ.1δ΄ του Ν. 4002/2011, καθώς και του άρθρου 98 του Ποινικού Κώδικα, για «Εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια» και «Διοργάνωση παιγνίων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή πιστοποιήσεις», ως διαφημίστρια κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών στα social media, ειδικά όταν την προωθούν δημόσια αναγνωρίσιμα πρόσωπα με μεγάλη επιρροή στο κοινό.