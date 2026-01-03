Greek Basketball League: Η Μύκονος σταμάτησε το σερί του ΠΑΟΚ

Τη μεγαλύτερη νίκη της μέχρι τώρα ιστορίας της, πήρε η Μύκονος. Η ομάδα του νησιού επιβλήθηκε για την 13η αγωνιστική της GBL του ΠΑΟΚ με 101-94. Μετά από ένα εντυπωσιακό ματς το οποίο κρίθηκε στην παράταση.

Έτσι οι γηπεδούχοι έβαλαν τέλος στο σερί των φιλοξενούμενων. Έχοντας για κορυφαίο τον Κέντρικ Ρέι που πέτυχε 30 πόντους. Ο Άπλμπι ακολούθησε με 19 για τη Μύκονο. Από τους ηττημένους, Ταϊρί και Άλεν είχε από 18 πόντους και ξεχώρισαν.

Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 9-3 μετά από αυτή την ήττα του, ενώ η Μύκονος ανέβηκε στο 6-6 στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 46-44, 62-64, 85-85, 101-94 (παρ.)

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 19 (3), Ρέι 30 (3), Μπιλής, Έσον 16, Γκαμπλ 2, Κ. Μουρ 15 (2), Καββαδάς 4, Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 8 (2), Κάναντι 7 (1)

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντόβτς): Μέλβιν 16 (1), Τάιρι 23 (2), Κόνιαρης 11 (3), Περσίδης, Μπ. Μουρ 10, Άλεν 23 (1), Χουγκάζ 3 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς 1, Μπέβερλι 4 (1), Φίλλιος 3 (1)