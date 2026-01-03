Viral φωτογραφία του Μαδούρο - Με χειροπέδες λίγο μετά τη σύλληψη
Μέσα σε αεροσκάφος, πριν μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να δικαστεί - Η αυθεντικότητα της φωτογραφίας ελέγχεται
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τον γύρο του κόσμου κάνει μία φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα - πιθανότατα σε αεροσκάφος, φρουρούμενος από Αμερικανούς στρατιώτες, προκειμένου να μεταφερθεί - πιθανότατα στο πλοίο, με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ.
Δείτε τη φωτογραφία, η οποία αν και δεν επαληθεύεται επισήμως, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Η Μύκονος σταμάτησε το σερί του ΠΑΟΚ
18:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ «χαιρετίζει την απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο»
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ