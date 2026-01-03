Viral φωτογραφία του Μαδούρο - Με χειροπέδες λίγο μετά τη σύλληψη

Τον γύρο του κόσμου κάνει μία φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα - πιθανότατα σε αεροσκάφος, φρουρούμενος από Αμερικανούς στρατιώτες, προκειμένου να μεταφερθεί - πιθανότατα στο πλοίο, με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ.

Δείτε τη φωτογραφία, η οποία αν και δεν επαληθεύεται επισήμως, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών.