Viral φωτογραφία του Μαδούρο - Με χειροπέδες λίγο μετά τη σύλληψη

Μέσα σε αεροσκάφος, πριν μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να δικαστεί - Η αυθεντικότητα της φωτογραφίας ελέγχεται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
Τον γύρο του κόσμου κάνει μία φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα - πιθανότατα σε αεροσκάφος, φρουρούμενος από Αμερικανούς στρατιώτες, προκειμένου να μεταφερθεί - πιθανότατα στο πλοίο, με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ.

Δείτε τη φωτογραφία, η οποία αν και δεν επαληθεύεται επισήμως, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

maduropitzames.jpg
