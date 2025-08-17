Πάπας Λέων ΊΔ: Ας προσευχηθούμε ώστε οι προσπάθειες για τον τερματισμό των πολέμων να καρποφορήσουν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την Κυριακή την ελπίδα να ευοδωθούν οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό των πολέμων και την προώθηση της ειρήνης.

Μετά την καθιερωμένη προσευχή του Αγγέλου, ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας μοιράστηκε το μήνυμά του και μέσω της πλατφόρμας Χ (Twitter), γράφοντας: «Ας προσευχηθούμε ώστε οι προσπάθειες για τον τερματισμό των πολέμων και την προώθηση της ειρήνης να καρποφορήσουν και, στις διαπραγματεύσεις, το κοινό καλό των λαών να τίθεται πάντα στην πρώτη θέση».

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο ο Πάπας είχε προτείνει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ εμπόλεμων πλευρών, με το Βατικανό να θεωρείται πιθανός τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται στην Κωνσταντινούπολη.

Στις 26 Ιουλίου, ο Λέων ΙΔ΄ συναντήθηκε με τον Ρώσο μητροπολίτη Αντώνιο, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ενώ νωρίτερα είχε υποδεχθεί στο Βατικανό τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.