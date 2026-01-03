Μεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή κτήριο στο Ντένβερ – Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες συνέδραμαν στην κατάσβεση μεγάλης φωτιάς το απόγευμα της Παρασκευής στο Ντένβερ, σε υπό κατασκευή πολυκατοικία –περίπου στο μέγεθος ενός οικοδομικού τετραγώνου– δουλεύοντας για ώρες ώστε να μην εξαπλωθούν οι φλόγες σε γειτονικά κτήρια, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε το Τμήμα Πυροσβεστικής του Ντένβερ στο ABC.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Κάτοικοι των γειτονικών περιοχών έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις οικίες τους.

Το κτήριο, που βρισκόταν περίπου στο 50% της κατασκευής, ήταν κυρίως ξύλινο, με κάποια πλαστικά υλικά να χρησιμοποιούνται για περιτύλιγμα και κατασκευή.