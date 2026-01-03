Μενίδι: Ο εργαζόμενος του δήμου που τραυματίστηκε από Ρομά μιλά στο Newsbomb για την επίθεση

Σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών στην περιοχή της Αυλίζας στο Μενίδι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
Ένας εφιάλτης που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή περιγράφει στο Newsbomb ο εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή της Αυλίζας.

Ο υπάλληλος έχει πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ΚΑΤ και αναρρώνει, ωστόσο οι μνήμες από το περιστατικό παραμένουν νωπές. Όπως λέει στο Newsbomb:
«Κάποια στιγμή που ήμασταν στην υπηρεσία, ακούμε από πίσω φωνές και βρισιές. Ξαφνικά ήρθαν προς το μέρος μας κάποια άτομα, μας έβριζαν και μας έσπρωχναν. Ξεκίνησε ένας έντονος διαπληκτισμός».

Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την κατάσταση, δέχθηκε αιφνιδιαστικά ένα βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι: «Καθώς πήγα να φύγω, δέχτηκα ένα πολύ βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν. Λίγο μετά συνειδητοποίησα ότι χάνω πολύ αίμα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Αρχικά ο διαπληκτισμός έγινε με δύο άτομα, ενώ μετά τον τραυματισμό του δεν μπορεί να θυμηθεί πόσοι συμμετείχαν. «Μετά το χτύπημα δεν ξέρω πόσοι ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα από εκείνη τη στιγμή», αναφέρει.

Σχετικά με την αιτία του περιστατικού, ο ίδιος εξηγεί: «Έβριζαν και διαμαρτύρονταν για την κατάσταση που υπήρχε στην περιοχή τους, μια κατάσταση για την οποία ήδη υπήρχαν παράπονα».

Όπως λέει, οι δράστες διέφυγαν με οχήματα και μηχανάκια, ενώ δεν τραυματίστηκαν άλλοι εργαζόμενοι, καθώς μπήκε ο ίδιος μπροστά: «Οι συνάδελφοί μου δεν τραυματίστηκαν γιατί εγώ μπήκα ανάμεσα στον καβγά. Το χτύπημα το δέχτηκα εγώ στο κεφάλι».

Μιλώντας στο Newsbomb για τη συνολική κατάσταση στην περιοχή, ο εργαζόμενος τόνισε ότι το περιστατικό ήταν μεμονωμένο και ότι δεν αφορά γενικά τους Ρομά:
«Δεν πρόκειται για επίθεση στους εργαζόμενους από συγκεκριμένες ομάδες. Το περιστατικό ήταν μεμονωμένο. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι λόγω της ελλιπούς αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή υπάρχει ανακατωσούρα, έντονη παρουσία τοξικομανών και γενικό χάος».

Σημειώνει επίσης ότι σε πολλές γειτονιές της Αυλίζας δεν τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και λείπει η στοιχειώδης τάξη. «Υπάρχει συνεχής φασαρία από μουσικές, πετούν μπάζα, βάζουν φωτιές και γενικά τα μέρη αυτά είναι εντελώς ανοργάνωτα. Αν υπήρχε μόνιμη αστυνομική παρουσία, το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Όταν εμείς, οι εργαζόμενοι του δήμου, προσπαθούμε να κάνουμε παρατηρήσεις για τα μπάζα και την ακαταστασία, τότε προκύπτουν διαπληκτισμοί. Αυτό θα έπρεπε να το διαχειρίζεται η Δημοτική Αστυνομία, η οποία όμως είναι πρακτικά ανύπαρκτη», αναφέρει.

«Από εκείνη την ημέρα, η υπηρεσία καθαριότητας δεν πηγαίνει να καθαρίσει μετά το συμβάν, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι φοβούνται, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να παραμένουν εκεί», αναφέρει. Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρόνος από το περιστατικό, η περιοχή εξακολουθεί να εμφανίζει συσσώρευση απορριμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, όταν απορριμματοφόρο του Δήμου Αχαρνών βρισκόταν κοντά στη στάση ΙΣΙΔ στο Μενίδι. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο οχήματα επιτέθηκαν λεκτικά στους εργαζόμενους, με έναν εξ αυτών να πετά πέτρα, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του υπαλλήλου. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την αστυνομία.

