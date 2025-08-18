Γερμανία: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ μιλά για ευρωπαϊκές εγγυήσεις, με προτεραιότητα την κατάπαυση του πυρός

Γερμανία: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Φωτ. Αρχείου - Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

AP
2'
Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε μελλοντική δύναμη που θα εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας άφησε ο αντικαγκελάριος, υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ.
Σε συνέντευξή του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση (ZDF), τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά υπογράμμισε πως μετά από αυτήν «όλα μπορούν να συζητηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών εγγυήσεων ασφαλείας».

Στρατεύματα, εκπαίδευση και οικονομική βοήθεια

Ο Κλινγκμπάιλ, απαντώντας σε ερώτηση αν η Γερμανία και η Ευρώπη θα πρέπει να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, σημείωσε:
«Φυσικά, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη ως Ευρωπαίοι όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, είτε πρόκειται για στρατεύματα, για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού, για οικονομική βοήθεια ή για άλλα ζητήματα. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν τις επόμενες ημέρες».
Όπως είπε, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα αποτελέσουν «κεντρικό στοιχείο μιας λύσης έπειτα από διαπραγματεύσεις».

Το ζήτημα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σχετικά με τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στη Δύση, ο Γερμανός αντικαγκελάριος παραδέχτηκε ότι «συναισθηματικά θα ήθελε» να τα αξιοποιήσει, ωστόσο «νομικά είναι πολύ δύσκολο». Εξήγησε πάντως ότι έχει βρεθεί λύση για την πρόσβαση τουλάχιστον στους τόκους αυτών των κεφαλαίων.

Αντιδράσεις και άλλες τοποθετήσεις

Ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του CDU, Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, δήλωσε στην BILD ότι «η μόνη αξιόπιστη μακροπρόθεσμη εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία θα ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ, επειδή προσφέρει πυρηνική προστασία». Παράλληλα υπογράμμισε ότι θα είναι αναγκαία η ανάπτυξη στρατευμάτων, με γερμανική συνεισφορά.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Σιεμτγιέ Μέλερ, έδωσε έμφαση στον ρόλο των ΗΠΑ:
«Η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κεντρικής σημασίας για όλες τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ευρωπαίοι θα συμβάλουμε επίσης σημαντικά, αλλά παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν μόλις η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμό της και ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία».

