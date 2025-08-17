Γερμανία: Επικράτηση του AfD σε ομοσπονδιακά κρατίδια βλέπουν οι ψηφοφόροι

Σχεδόν επτά στους δέκα ψηφοφόρους πιστεύουν ότι η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» θα κερδίσει τουλάχιστον μία τοπική κυβέρνηση

Newsbomb

Afd
Το κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» κερδίζει τις προτιμήσεις των γερμανών ψηφοφόρων
Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ


Σχεδόν επτά στους δέκα Γερμανούς ψηφοφόρους θεωρούν πιθανό ότι στέλεχος της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου μετά τις εκλογές του 2026, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα Bild am Sonntag.

Η πιθανότητα νίκης σε περισσότερα κρατίδια

Το 43% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η AfD θα κερδίσει σε τουλάχιστον ένα κρατίδιο, ενώ το 25% βλέπει επικράτηση σε δύο ή περισσότερα. Αντίθετα, το 19% δεν θεωρεί πιθανό να αναλάβει η AfD τοπική διακυβέρνηση, ενώ το 13% δεν προχώρησε σε πρόβλεψη.

Οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις

Το 2026 θα διεξαχθούν κρατιδιακές εκλογές σε πέντε περιοχές: Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία-Άνχαλτ, Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Σε ορισμένες από αυτές, η AfD εμφανίζεται ήδη στις δημοσκοπήσεις με αυξημένα ποσοστά, ιδίως στην ανατολική Γερμανία, όπου παραδοσιακά καταγράφει ισχυρή παρουσία.

Η στάση των Χριστιανοδημοκρατών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με την AfD. Το 47% των Γερμανών απορρίπτει κατηγορηματικά μια τέτοια προοπτική. Ωστόσο, τέσσερις στους δέκα δεν στηρίζουν το λεγόμενο «τείχος» αποκλεισμού της συνεργασίας με την AfD, δείχνοντας ότι η κοινωνική πίεση για πολιτικές συμμαχίες ενδέχεται να ενταθεί. Ένα 6% δήλωσε αδιάφορο, ενώ το 7% απέφυγε να τοποθετηθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Καραϊβική: Ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και απειλεί την περιοχή

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Επικράτηση του AfD σε ομοσπονδιακά κρατίδια βλέπουν οι ψηφοφόροι

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η άρνηση της Μόσχας για κατάπαυση πυρός «περιπλέκει την κατάσταση», τονίζει ο Ζελένσκι

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μεγάλος σεισμός στο νησί Σουλαουέζι

02:33ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το σχέδιο Πούτιν για τερματισμό της ρωσικής εισβολής

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

01:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνοδείας Ζελένσκι από ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο

01:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης Κορινθίας - Βρέθηκε άγνωστο πυρομαχικό

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Δεκαεπτά άμαχοι νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών στο Σουδάν

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καλάμπρια, ολοκληρώνει τη μεταγραφή στο «τριφύλλι»!

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναστέλλουν ανθρωπιστικές βίζες σε Παλαιστινίους της Γάζας - Η εμπλοκή πασίγνωστης influencer

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή (17/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ανώτεροι οι «νερατζούρι» στην πρόβα τζενεράλε των Πειραιωτών

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητος ανεμοστρόβιλος φωτιάς στην Πορτογαλία - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντούα Λίπα: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε για τα γενέθλιά της - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Ουίνσδορ αξίας 21.000.000 δολαρίων

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μεγάλος σεισμός στο νησί Σουλαουέζι

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα στην Κρήτη: 42χρονος ακρωτηριάστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Επικράτηση του AfD σε ομοσπονδιακά κρατίδια βλέπουν οι ψηφοφόροι

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ερέτρια: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

20:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα - Πού αναμένονται βροχές

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματολόγιο: Τι να κάνουν όσοι έχασαν τις προθεσμίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ