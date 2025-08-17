Γερμανία: Επικράτηση του AfD σε ομοσπονδιακά κρατίδια βλέπουν οι ψηφοφόροι



Σχεδόν επτά στους δέκα Γερμανούς ψηφοφόρους θεωρούν πιθανό ότι στέλεχος της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου μετά τις εκλογές του 2026, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα Bild am Sonntag.

Η πιθανότητα νίκης σε περισσότερα κρατίδια

Το 43% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η AfD θα κερδίσει σε τουλάχιστον ένα κρατίδιο, ενώ το 25% βλέπει επικράτηση σε δύο ή περισσότερα. Αντίθετα, το 19% δεν θεωρεί πιθανό να αναλάβει η AfD τοπική διακυβέρνηση, ενώ το 13% δεν προχώρησε σε πρόβλεψη.

Οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις

Το 2026 θα διεξαχθούν κρατιδιακές εκλογές σε πέντε περιοχές: Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία-Άνχαλτ, Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Σε ορισμένες από αυτές, η AfD εμφανίζεται ήδη στις δημοσκοπήσεις με αυξημένα ποσοστά, ιδίως στην ανατολική Γερμανία, όπου παραδοσιακά καταγράφει ισχυρή παρουσία.

Η στάση των Χριστιανοδημοκρατών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με την AfD. Το 47% των Γερμανών απορρίπτει κατηγορηματικά μια τέτοια προοπτική. Ωστόσο, τέσσερις στους δέκα δεν στηρίζουν το λεγόμενο «τείχος» αποκλεισμού της συνεργασίας με την AfD, δείχνοντας ότι η κοινωνική πίεση για πολιτικές συμμαχίες ενδέχεται να ενταθεί. Ένα 6% δήλωσε αδιάφορο, ενώ το 7% απέφυγε να τοποθετηθεί.

