Handelsblatt: Η Γερμανία μπορεί να διδαχθεί πραγματισμό από την Ελλάδα

Η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt αφιερώνει εκτενές σχόλιο στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την πορεία ανάκαμψης και τονίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω τις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης. «Πραγματισμός αντί για απαισιοδοξία – τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του δημοσιεύματος, που αντιπαραβάλλει την ελληνική πρόοδο με τη γερμανική πραγματικότητα.

Η ελληνική ανάκαμψη και οι μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ο δείκτης χρέους μειώνεται σταδιακά και η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αποδίδει τα θετικά αυτά αποτελέσματα στις κυβερνητικές πολιτικές και σε σειρά μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται, μεταξύ των οποίων και το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, καταγράφεται η επιστροφή όλο και περισσότερων νέων που είχαν φύγει στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης. Παρότι οι οικονομικές απολαβές στη χώρα παραμένουν χαμηλότερες, η «νοσταλγία της πατρίδας» φαίνεται να λειτουργεί καταλυτικά. Όπως αναφέρει η συντάκτρια, οι νέοι που επιστρέφουν ενδιαφέρονται έντονα για την πατρίδα τους και επιθυμούν να συμβάλουν στην πορεία της.

Η γερμανική στασιμότητα

Η Handelsblatt αντιδιαστέλλει τη δυναμική της Ελλάδας με τη γερμανική πραγματικότητα, όπου οι πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αδράνεια της πολιτικής ηγεσίας. Σε σχετικές έρευνες, οι Γερμανοί καταλογίζουν στους πολιτικούς τους διστακτικότητα και ζητούν περισσότερο θάρρος στη λήψη αποφάσεων.

Η εφημερίδα τονίζει ότι το αίτημα για πραγματισμό, λιγότερο κρατικό παρεμβατισμό και περισσότερη επιχειρηματική και προσωπική ελευθερία είναι διαρκές. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που, μετά από βαθιά κρίση, κατάφερε να εφαρμόσει ουσιαστικές αλλαγές και να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.

