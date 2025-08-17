Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Ένα σημαντικό βοήθημα 409,13 ευρώ παρέχει ο ΟΠΕΚΑ σε υπερήλικες που δεν έχουν κατοχυρώσει ασφαλιστικό δικαίωμα συνταξιοδότησης. Πρόκειται για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο λειτουργεί ως ελάχιστο εισόδημα.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα δικαιούνται όσοι:

έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας,

δεν λαμβάνουν σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ούτε προνοιακή παροχή μεγαλύτερη των 409,13 ευρώ,

ή λαμβάνουν χαμηλότερη παροχή, οπότε καταβάλλεται η διαφορά.

Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 20 ευρώ, το επίδομα δεν πιστώνεται στους λογαριασμούς τους.

Για να χορηγηθεί το βοήθημα, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 χρόνια πριν από την αίτηση ή 15 χρόνια μεταξύ 17ου και 67ου έτους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν την αίτηση.

Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 4.320 ευρώ ή οικογενειακό έως 8.640 ευρώ.

Συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας έως 90.000 ευρώ.

Αντικειμενική δαπάνη κινητής περιουσίας (ΙΧ, μηχανάκια, δίκυκλα) έως 6.000 ευρώ.

Ποιοι δεν δικαιούνται το επίδομα

Δεν δικαιούνται το επίδομα:

μοναχοί/ες που διαμένουν σε Ιερές Μονές,

άτομα που εκτίουν ποινή φυλάκισης,

υπερήλικες των οποίων ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη του επιδόματος.

Παροχές υγείας

Όσοι λαμβάνουν το επίδομα και δεν καλύπτονται αλλιώς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν δικαίωμα δωρεάν νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης στις δημόσιες δομές υγείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ σε περίπτωση μεταβολής του ποσού σύνταξης ή άλλης παροχής, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τον ΟΠΕΚΑ.

Θέλεις να το ετοιμάσω και σε πιο σύντομη μορφή (τύπου ενημερωτικό δελτίο για ανάρτηση σε site) ή να κρατήσουμε αυτή την αναλυτική έκδοση;