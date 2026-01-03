Super Cup: Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό
Οι «ερυθρόλευκοι» σήκωσαν το Ηράκλειο το Super Cup και το πανηγύρισαν με τον κόσμο τους τραγουδώντας συνθήματα.
Το 2026 άρχισε με τίτλο για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν στο Παγκρήτιο το Super Cup, πανηγυρίζοντας ένα ακόμη τρόπαιο στην πορεία τους. Μετά το 3-0 επί του ΟΦΗ στην παράταση, σήκωσαν στον ουρανό του Ηρακλείου το τρόπαιο και το χάρηκαν με την ψυχή τους.
Πέρα από την απονομή, οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν ένα με τον κόσμο τους που βρέθηκε στην πόλη της Κρήτης. Τραγουδώντας συνθήματα όλοι μαζί μετά την κατάκτηση του τροπαίου.
