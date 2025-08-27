Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

Ο Γουίτκοφ είπε ξεκάθαρα ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο 

Newsbomb

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας κατά την πρόσφατη σύναντησή τους στην Αλάσκα 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μόσχα έχει υποβάλει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο δεν την έχει ακόμη αποδεχτεί.

Αυτό προκύπτει από δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, στο κανάλι Fox News.

«Η Ρωσία έχει υποβάλει μια πρόταση για ειρήνη. Μπορεί να μην ταιριάζει στην Ουκρανία, αλλά ποτέ πριν δεν έχει σημειωθεί τέτοια πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

«Πιστεύω ότι αυτός (ο Πούτιν) έκανε ειλικρινείς προσπάθειες να εδραιώσει επαφή. Σίγουρα το έκανε αυτό στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ είπε επίσης ότι θα συναντηθεί με Ουκρανούς στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα και ότι οι συναντήσεις με Ρώσους είναι «σε συνεχή βάση».

Επιπλέον, ο ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Σας είπε ότι ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο;» ρώτησε ο παρουσιαστής. «Απολύτως. Υπάρχει μια πρόταση ειρήνης στο τραπέζι. Σίγουρα το είπε αυτό και ελπίζω να εμμείνει σε αυτή τη δήλωση», απάντησε ο Γουίτκοφ.

Στην παρατήρηση ότι «οι επικριτές λένε ότι ο Πούτιν παίζει με όλους σας», ο ειδικός απεσταλμένος απάντησε: «Νομίζω ότι κατέβαλε μια καλή τη πίστη προσπάθεια να εμπλακεί. Σίγουρα το έκανε αυτό στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά πρόκειται για μια πολύπλοκη σύγκρουση. Και ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση».

Απάντηση Τραμπ σε Λαβρόφ

Στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τα σχόλια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «παράνομος» και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Στον Αμερικανό ηγέτη τέθηκε αντίστοιχη ερώτηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν έχει σημασία τι λένε. Ο Στιβ (Γουίτκοφ) μπορεί να απαντήσει, αλλά θα το πω κι εγώ: δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι προσποιούνται. Όλα είναι ανοησίες, εντάξει; Όλοι προσποιούνται», απάντησε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαβρόφ δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία αναγνωρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «de facto επικεφαλής του καθεστώτος» και υπό αυτή την ιδιότητα είναι «έτοιμη να συναντηθεί μαζί του». Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ζελένσκι είναι «παράνομος» και δεν μπορεί να υπογράψει τις τελικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ απείλησε με κυρώσεις όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβάλουν κυρώσεις και δασμούς όχι μόνο κατά της Ρωσίας, αλλά και κατά της Ουκρανίας, δήλωσε επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό», επανέλαβε ο Τραμπ την αγαπημένη του έκφραση για τη διευθέτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζελένσκι δεν είναι επίσης αθώος σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει σαφής κίνηση προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος για έναν «οικονομικό πόλεμο» με τη Ρωσία.

«Θέλω να δω μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Αν πρέπει να το κάνω αυτό, αυτό που έχω στο μυαλό μου θα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά θέλω αυτή [η σύγκρουση] να τελειώσει», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις κυρώσεις.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι θέλει απλώς να σώσει τις ζωές χιλιάδων νέων ανθρώπων.

«... Μπορώ να σώσω [τους ανθρώπους] χρησιμοποιώντας κυρώσεις ή [...] ένα πολύ ισχυρό σύστημα δασμών που είναι πολύ δαπανηρά για τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή οποιονδήποτε άλλον», είπε ο Τραμπ.

«Η Ουκρανία πίστευε ότι θα κέρδιζε. Θα νικήσεις κάποιον 15 φορές μεγαλύτερο από εσένα. Ο Μπάιντεν δεν έπρεπε να το αφήσει να συμβεί αυτό», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Υποκριτής» ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για την «αποπυρηνικοποίηση» - Έχει «εμμονή» στην πολεμική αναμέτρηση

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στο Ντιπροπετρόφσκ - Παραδοχή του Κιέβου

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων και όλες οι πικάντικες λεπτομέρειες

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες με τις περισσότερες (και τις λιγότερες) ημέρες αμειβόμενης άδειας: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «σοκ» 50% του Τραμπ - «Να γίνουμε αυτοδύναμοι», καλεί ο Ναρέντρα Μόντι

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοκτήτης πιτσαρίας προσφέρει δωρεάν φαγητό σε όσους έτρωγαν από τα σκουπίδια: «Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική ανακάλυψη: Κελύφη καρυδιών μπορούν να παράγουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια - Συσκευή με μέγεθος... νομίσματος

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

08:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του μεγαλύτερου πυραύλου στην ιστορία έπειτα από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες - Δείτε βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Σε οριακό σημείο ο Μπαΐρού - Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται μέτρο έκπληξη στη ΔΕΘ: Ποιοι φόροι μειώνονται - Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα τέκνα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου άφηνε ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων και όλες οι πικάντικες λεπτομέρειες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος: Οι πιστοί σπεύδουν στις εκκλησίες και... στο TikTok για τη φανουρόπιτα

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκινά η πληρωμή τους σε 370.000 συνταξιούχους - Ποιοι οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ