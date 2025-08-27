Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας κατά την πρόσφατη σύναντησή τους στην Αλάσκα

Η Μόσχα έχει υποβάλει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο δεν την έχει ακόμη αποδεχτεί.

Αυτό προκύπτει από δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, στο κανάλι Fox News.

«Η Ρωσία έχει υποβάλει μια πρόταση για ειρήνη. Μπορεί να μην ταιριάζει στην Ουκρανία, αλλά ποτέ πριν δεν έχει σημειωθεί τέτοια πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

«Πιστεύω ότι αυτός (ο Πούτιν) έκανε ειλικρινείς προσπάθειες να εδραιώσει επαφή. Σίγουρα το έκανε αυτό στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ είπε επίσης ότι θα συναντηθεί με Ουκρανούς στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα και ότι οι συναντήσεις με Ρώσους είναι «σε συνεχή βάση».

Επιπλέον, ο ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Σας είπε ότι ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο;» ρώτησε ο παρουσιαστής. «Απολύτως. Υπάρχει μια πρόταση ειρήνης στο τραπέζι. Σίγουρα το είπε αυτό και ελπίζω να εμμείνει σε αυτή τη δήλωση», απάντησε ο Γουίτκοφ.

Στην παρατήρηση ότι «οι επικριτές λένε ότι ο Πούτιν παίζει με όλους σας», ο ειδικός απεσταλμένος απάντησε: «Νομίζω ότι κατέβαλε μια καλή τη πίστη προσπάθεια να εμπλακεί. Σίγουρα το έκανε αυτό στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά πρόκειται για μια πολύπλοκη σύγκρουση. Και ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση».

Απάντηση Τραμπ σε Λαβρόφ

Στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τα σχόλια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «παράνομος» και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Στον Αμερικανό ηγέτη τέθηκε αντίστοιχη ερώτηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν έχει σημασία τι λένε. Ο Στιβ (Γουίτκοφ) μπορεί να απαντήσει, αλλά θα το πω κι εγώ: δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι προσποιούνται. Όλα είναι ανοησίες, εντάξει; Όλοι προσποιούνται», απάντησε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαβρόφ δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία αναγνωρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «de facto επικεφαλής του καθεστώτος» και υπό αυτή την ιδιότητα είναι «έτοιμη να συναντηθεί μαζί του». Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ζελένσκι είναι «παράνομος» και δεν μπορεί να υπογράψει τις τελικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ απείλησε με κυρώσεις όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβάλουν κυρώσεις και δασμούς όχι μόνο κατά της Ρωσίας, αλλά και κατά της Ουκρανίας, δήλωσε επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό», επανέλαβε ο Τραμπ την αγαπημένη του έκφραση για τη διευθέτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ζελένσκι δεν είναι επίσης αθώος σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει σαφής κίνηση προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος για έναν «οικονομικό πόλεμο» με τη Ρωσία.

«Θέλω να δω μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Αν πρέπει να το κάνω αυτό, αυτό που έχω στο μυαλό μου θα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά θέλω αυτή [η σύγκρουση] να τελειώσει», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις κυρώσεις.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι θέλει απλώς να σώσει τις ζωές χιλιάδων νέων ανθρώπων.

«... Μπορώ να σώσω [τους ανθρώπους] χρησιμοποιώντας κυρώσεις ή [...] ένα πολύ ισχυρό σύστημα δασμών που είναι πολύ δαπανηρά για τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή οποιονδήποτε άλλον», είπε ο Τραμπ.

«Η Ουκρανία πίστευε ότι θα κέρδιζε. Θα νικήσεις κάποιον 15 φορές μεγαλύτερο από εσένα. Ο Μπάιντεν δεν έπρεπε να το αφήσει να συμβεί αυτό», πρόσθεσε.

