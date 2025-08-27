Ρωσία: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία από επιθέσεις ουκρανικών drones

Στρατιώτες προετοιμάζουν ένα drone «Kazhan» στην πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Chasiv Yar, στην περιοχή Donetsk της Ουκρανίας, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. (Oleg Petrasiuk/24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας μέσω AP)

Πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή πολυκατοικίας στη Ραστόφ επί του Ντον της Ρωσίας, όταν συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα κατέπεσαν στο κτίριο. Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ, οι αρχές απομάκρυναν άμεσα 15 κατοίκους για λόγους ασφαλείας.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Ο Σλιούσαρ τόνισε ότι το σημαντικότερο είναι πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ διαβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε έγκαιρα.

Δέκα drones κατέρριψε η ρωσική αεράμυνα

Νωρίτερα, ο ίδιος αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της Ρωσίας κατέρριψαν συνολικά δέκα ουκρανικά drones σε διαφορετικά σημεία της περιφέρειας.

Ανταπόδοση και αλληλοκατηγορίες

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό. Η Ουκρανία, που έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εντός της ρωσικής επικράτειας, τις παρουσιάζει ως απάντηση στα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα. Και οι δύο πλευρές πάντως εξακολουθούν να αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

