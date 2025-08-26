Η Ουκρανία χάνει τον «πόλεμο των drones»: Μένει πίσω τεχνολογικά, οι Ρώσοι παράγουν περισσότερα

Η Ουκρανία ανησυχεί ότι κινδυνεύει να χάσει τον αγώνα εξοπλισμών με τη Ρωσία στον τομέα των drones και ζητά μεγαλύτερη βοήθεια από τη Δύση.

Το Sky News απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση σε ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο παραμένει σε άγνωστη τοποθεσία για λόγους ασφαλείας και μετακινείται συχνά, ώστε να αποφεύγονται τα ρωσικά πλήγματα.

Οι Ουκρανοί έχουν μετατρέψει το drone στο πιο αποτελεσματικό τους όπλο κατά των εισβολέων. Ωστόσο, όπως παραδέχονται στρατιωτικοί και κατασκευαστές, η υπεροχή τους στον αέρα περιορίζεται.

«Οι Ρώσοι έχουν περισσότερα στρατεύματα, περισσότερα οχήματα· οι στρατιώτες μας κάθε μέρα μάς λένε πως χρειάζονται περισσότερα και καλύτερα drones», δήλωσε ο Αντρίι Λαβρένοβιτς, εκπρόσωπος της εταιρείας General Cherry, η οποία ξεκίνησε από εθελοντές στην αρχή του πολέμου. Από 100 drones τον μήνα, πλέον παράγει χίλιες φορές περισσότερα — αλλά, όπως λέει, αυτό δεν αρκεί.

Τα λόγια του συντονίζονται με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι «η Ρωσία έχει αυξήσει τον αριθμό των drones, ενώ εμείς λόγω έλλειψης χρηματοδότησης δεν έχουμε καταφέρει να κλιμακώσουμε την παραγωγή».

Στις γραμμές συναρμολόγησης, χιλιάδες τετρακόπτερα συναρμολογούνται στο χέρι και δοκιμάζονται πριν σταλούν στο μέτωπο. Κάποια φέρουν εκρηκτικά, άλλα πετούν σε ύψος έως έξι χιλιομέτρων για να αναχαιτίσουν ρωσικά drones επιτήρησης. Ένα drone αξίας 1.000 δολαρίων μπορεί να καταρρίψει εχθρικό αεροσκάφος αξίας 300 φορές μεγαλύτερης.

Η Ρωσία, ωστόσο, έχει ενισχύσει εντυπωσιακά την παραγωγή της. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, εμφανίζονται εκατοντάδες επιθετικά drones Geranium έτοιμα για απογείωση. Πρόκειται για βελτιωμένες εκδόσεις των ιρανικών Shahed, με μεγαλύτερη ταχύτητα και καταστροφική ισχύ. Οι ουκρανικές αρχές προειδοποιούν ότι το επόμενο διάστημα θα μπορούσαν να εκτοξεύονται έως και 1.000 τέτοια drones κάθε βράδυ.

Παράλληλα, η Μόσχα αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, όπως drones που ελέγχονται μέσω οπτικών ινών και δεν μπορούν να παρεμβληθούν. Ο Ολεξάντρ «Drakar», υπεύθυνος ανάπτυξης νέων προϊόντων σε ουκρανική εταιρεία, παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι ξεκίνησαν νωρίτερα και έχουν κλιμακώσει την παραγωγή με κινεζική βοήθεια: «Ολόκληρα εργοστάσια στην Κίνα δουλεύουν αποκλειστικά για να προμηθεύουν τη Ρωσία με ίνες». Παράλληλα, όπως καταγγέλλουν οι Ουκρανοί, το Πεκίνο περιορίζει την εξαγωγή μικροτσίπ και άλλων εξαρτημάτων κρίσιμων για την κατασκευή.

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, το 80% των επιθέσεων στο πεδίο της μάχης πραγματοποιείται πλέον με drones. Η υπεροχή σε αυτόν τον τομέα θεωρείται καθοριστική όχι μόνο για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για τους μελλοντικούς πολέμους. Όπως υπογραμμίζουν στο Κίεβο, αν η Δύση θέλει να διατηρήσει πλεονέκτημα σε αυτήν τη νέα μορφή πολέμου, θα πρέπει να ενισχύσει ουσιαστικά την Ουκρανία και τις νεοφυείς εταιρείες παραγωγής drones.