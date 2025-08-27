Ουκρανία: «Άνοιξαν» τα σύνορα για τους νεαρούς άνδρες - Τους απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα

Μέτα από πάνω από 40 μήνες πολέμου, οι νέοι άνδρες θα έχουν και πάλι το δικαίωμα να φύγουν από την Ουκρανία, μετά την αλλαγή του κανονισμού για την έξοδο από τη χώρα, με την κυβέρνηση να τροποποιεί ένα νόμο που υποχρέωνε όλους τους ενήλικους άνδρες κάτω των 60 ετών να παραμείνουν εντός της εθνικής επικράτειας.

Οι νέοι κανόνες για τους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών θα τεθούν σε ισχύ σύντομα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι αλλαγές είχαν «συμφωνηθεί με τη στρατιωτική διοίκηση». Ο προηγούμενος νόμος είχε τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2024.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο δήλωσε ότι ο νέος κανόνας «ισχύει επίσης για τους πολίτες που, για διάφορους λόγους, βρίσκονται στο εξωτερικό».

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δεσμούς τους με την Ουκρανία», δήλωσε στο X (Twitter). Ο στρατιωτικός νόμος παραμένει σε ισχύ στη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Сьогодні Уряд оновив порядок перетину державного кордону – чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. pic.twitter.com/0B9yYOqSJx — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) August 26, 2025

Τους στέλνουν στο εξωτερικό πριν κλείσουν τα 18 έτη

Η απαγόρευση εξόδου των ανδρών από τη χώρα έχει προκαλέσει εντάσεις στην Ουκρανία, με συχνές περιπτώσεις ανδρών που έχουν λάβει άδεια για προσωρινή διαμονή στο εξωτερικό να αρνούνται να επιστρέψουν, με οικογένειες να παραμένουν χωρισμένες για μήνες ή και χρόνια.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούν επίσης όλο και περισσότερο για τον υψηλό αριθμό ανδρών κάτω των 18 ετών που στέλνονται στο εξωτερικό από τους γονείς τους σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την απαγόρευση.

«Οι τάξεις των αποφοίτων στα λύκεια αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από κορίτσια — τα πανεπιστήμια δεν είχαν αρκετούς άνδρες υποψηφίους», δήλωσε ο Oleksandr Fedienko, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», στη Financial Times. «Αυτού του είδους οι αποφάσεις θα βοηθήσουν να παραμείνουν αυτοί οι νέοι στην Ουκρανία, ώστε να συνεισφέρουν στη χώρα τους και όχι σε άλλες».

Μαθητές στο υπόγειο ενός κτιρίου στο Bobryk, στην επαρχία Σούμι της Ουκρανίας, στις 5 Απριλίου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) AP

Εκκλήσεις για μείωση της ηλικίας επιστράτευσης

Η μαζική έξοδος ανδρών κάτω των 18 ετών έχει συμβεί παρά το γεγονός ότι μόνο άνδρες ηλικίας 25 ετών και άνω στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες δυτικές χώρες έχουν ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο να μειώσει την ελάχιστη ηλικία που οι άνδρες καλούνται να υπηρετήσουν στον στρατό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξεία έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που έχει συμβάλει στις εδαφικές κατακτήσεις της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτές τις εκκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η μείωση της ηλικίας στρατολόγησης θα μπορούσε να γίνει μόνο αφού οι δυτικές χώρες αυξήσουν σημαντικά τον ρυθμό παράδοσης όπλων.

Η μείωση της ηλικίας στρατολόγησης παραμένει εξαιρετικά μη δημοφιλής μεταξύ των Ουκρανών, με το 86,5% των ερωτηθέντων να αντιτίθενται στην ιδέα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε φέτος από το πρακτορείο Socis.

Το Κίεβο έχει προσπαθήσει να ενθαρρύνει την εθελοντική υπηρεσία. Στις αρχές του έτους, ξεκίνησε μια μονοετή στρατιωτική σύμβαση ειδικά για υποψηφίους ηλικίας 18-24 ετών, η οποία περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα, όπως ένα μπόνους περίπου 1 εκατομμυρίου γρίβνα (περίπου 20.000 ευρώ).

Ουκρανοί στρατιώτες της 148ης ταξιαρχίας πυροβολικού εγκαθιστούν ένα ολμοβόλο M777 πριν πυροβολήσουν προς τις ρωσικές θέσεις στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) AP

Δυσχερείς και οι δημογραφικές τάσεις

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσει την έλλειψη στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Οι επικριτές των προτάσεων για τη μείωση της ηλικίας επιστράτευσης υποστηρίζουν ότι οι δημογραφικές τάσεις της Ουκρανίας, που έχουν διαστρεβλωθεί από την κατακόρυφη πτώση του ποσοστού γεννήσεων στη δεκαετία του 1990, αφήνουν μόνο μια μικρή ομάδα νεαρών ενηλίκων που δεν πρέπει να αποστέλλονται στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic & International Studies) του Ιουνίου, από την εισβολή της Ρωσίας το 2022 έχουν σκοτωθεί μεταξύ 60.000 και 100.000 Ουκρανοί στρατιώτες. Ο οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί ανέρχεται σε 200.000-250.000.

Η μαζική έξοδος που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου αφορούσε δυσανάλογα τις γυναίκες και τα παιδιά: σύμφωνα με την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, πάνω από το 31% των περισσότερων από 4 εκατομμυρίων Ουκρανών που έλαβαν προσωρινό καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ ήταν ανήλικοι.

