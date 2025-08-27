Ουκρανία: «Άνοιξαν» τα σύνορα για τους νεαρούς άνδρες - Τους απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα

Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών θα έχουν ξανά το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα

Newsbomb

Ουκρανία: «Άνοιξαν» τα σύνορα για τους νεαρούς άνδρες - Τους απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέτα από πάνω από 40 μήνες πολέμου, οι νέοι άνδρες θα έχουν και πάλι το δικαίωμα να φύγουν από την Ουκρανία, μετά την αλλαγή του κανονισμού για την έξοδο από τη χώρα, με την κυβέρνηση να τροποποιεί ένα νόμο που υποχρέωνε όλους τους ενήλικους άνδρες κάτω των 60 ετών να παραμείνουν εντός της εθνικής επικράτειας.

Οι νέοι κανόνες για τους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών θα τεθούν σε ισχύ σύντομα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι αλλαγές είχαν «συμφωνηθεί με τη στρατιωτική διοίκηση». Ο προηγούμενος νόμος είχε τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2024.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο δήλωσε ότι ο νέος κανόνας «ισχύει επίσης για τους πολίτες που, για διάφορους λόγους, βρίσκονται στο εξωτερικό».

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δεσμούς τους με την Ουκρανία», δήλωσε στο X (Twitter). Ο στρατιωτικός νόμος παραμένει σε ισχύ στη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Τους στέλνουν στο εξωτερικό πριν κλείσουν τα 18 έτη

Η απαγόρευση εξόδου των ανδρών από τη χώρα έχει προκαλέσει εντάσεις στην Ουκρανία, με συχνές περιπτώσεις ανδρών που έχουν λάβει άδεια για προσωρινή διαμονή στο εξωτερικό να αρνούνται να επιστρέψουν, με οικογένειες να παραμένουν χωρισμένες για μήνες ή και χρόνια.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούν επίσης όλο και περισσότερο για τον υψηλό αριθμό ανδρών κάτω των 18 ετών που στέλνονται στο εξωτερικό από τους γονείς τους σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την απαγόρευση.

«Οι τάξεις των αποφοίτων στα λύκεια αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από κορίτσια — τα πανεπιστήμια δεν είχαν αρκετούς άνδρες υποψηφίους», δήλωσε ο Oleksandr Fedienko, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», στη Financial Times. «Αυτού του είδους οι αποφάσεις θα βοηθήσουν να παραμείνουν αυτοί οι νέοι στην Ουκρανία, ώστε να συνεισφέρουν στη χώρα τους και όχι σε άλλες».

Σχολείο-Ουκρανία

Μαθητές στο υπόγειο ενός κτιρίου στο Bobryk, στην επαρχία Σούμι της Ουκρανίας, στις 5 Απριλίου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

AP

Εκκλήσεις για μείωση της ηλικίας επιστράτευσης

Η μαζική έξοδος ανδρών κάτω των 18 ετών έχει συμβεί παρά το γεγονός ότι μόνο άνδρες ηλικίας 25 ετών και άνω στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες δυτικές χώρες έχουν ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο να μειώσει την ελάχιστη ηλικία που οι άνδρες καλούνται να υπηρετήσουν στον στρατό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξεία έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που έχει συμβάλει στις εδαφικές κατακτήσεις της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτές τις εκκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η μείωση της ηλικίας στρατολόγησης θα μπορούσε να γίνει μόνο αφού οι δυτικές χώρες αυξήσουν σημαντικά τον ρυθμό παράδοσης όπλων.

Η μείωση της ηλικίας στρατολόγησης παραμένει εξαιρετικά μη δημοφιλής μεταξύ των Ουκρανών, με το 86,5% των ερωτηθέντων να αντιτίθενται στην ιδέα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε φέτος από το πρακτορείο Socis.

Το Κίεβο έχει προσπαθήσει να ενθαρρύνει την εθελοντική υπηρεσία. Στις αρχές του έτους, ξεκίνησε μια μονοετή στρατιωτική σύμβαση ειδικά για υποψηφίους ηλικίας 18-24 ετών, η οποία περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα, όπως ένα μπόνους περίπου 1 εκατομμυρίου γρίβνα (περίπου 20.000 ευρώ).

ρωσια-ουκρανια-πολεμος

Ουκρανοί στρατιώτες της 148ης ταξιαρχίας πυροβολικού εγκαθιστούν ένα ολμοβόλο M777 πριν πυροβολήσουν προς τις ρωσικές θέσεις στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

AP

Δυσχερείς και οι δημογραφικές τάσεις

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσει την έλλειψη στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Οι επικριτές των προτάσεων για τη μείωση της ηλικίας επιστράτευσης υποστηρίζουν ότι οι δημογραφικές τάσεις της Ουκρανίας, που έχουν διαστρεβλωθεί από την κατακόρυφη πτώση του ποσοστού γεννήσεων στη δεκαετία του 1990, αφήνουν μόνο μια μικρή ομάδα νεαρών ενηλίκων που δεν πρέπει να αποστέλλονται στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic & International Studies) του Ιουνίου, από την εισβολή της Ρωσίας το 2022 έχουν σκοτωθεί μεταξύ 60.000 και 100.000 Ουκρανοί στρατιώτες. Ο οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί ανέρχεται σε 200.000-250.000.

Η μαζική έξοδος που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου αφορούσε δυσανάλογα τις γυναίκες και τα παιδιά: σύμφωνα με την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, πάνω από το 31% των περισσότερων από 4 εκατομμυρίων Ουκρανών που έλαβαν προσωρινό καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ ήταν ανήλικοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα ισχύσει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Γιάννης Τσαγκαδόπουλος: Η επαγγελματική κατάρτιση ως σύγχρονη και ουσιαστική επιλογή

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για «απόπειρες ανάμειξης» στη Γροιλανδία ζητά η Κοπεγχάγη

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στη Βουλή: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι απελάσεις από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου

12:55LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Φορά το μαγιό της και μας δείχνει πως «ξεκινά χαλαρά την ημέρα της»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MyStreet: Πώς οι πολίτες θα καταγγέλλουν τις αυθαιρεσίες στους δρόμους - «Είναι το MyCoast της πόλης», το μήνυμα Μητσοτάκη

12:41LIFESTYLE

Michael Kors: Διακοπές στην «αγαπημένη» του Ελλάδα έκανε ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας - «Πάντα χαίρομαι όταν επιστρέφω»

12:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ένοχοι για ψευδή κατάθεση Δεσταμπασίδης και Μαραγγέλη

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Άνοιξαν» τα σύνορα για τους νεαρούς άνδρες - Τους απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα εξαιτίας του πολέμου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Τι απαντά για τις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και την τετραήμερη εργασία

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκος πλοίαρχος συνελήφθη στην Κω - Τα δύο πιστοποιητικά

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκκένωση στο Ροστόφ εξαιτίας επίθεσης με drone - Μία νεκρή και δύο τραυματίες στην Ουκρανία από πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων

12:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα στο Eurobasket με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου: Το ευχαριστώ της για το Birth Center που ξεκινά να λειτουργεί έπειτα από 3 μήνες

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο ολοκλήρωσε κρίσιμη δοκιμή αντοχής φορτίου - Τοποθέτησαν σχεδόν 100 φορτηγά σε στρατηγικά σημεία

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Μυτιλήνη - Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: «Έσπασαν τις πόρτες στα κελιά με μπράβους και μας έβγαλαν έξω» - Τι καταγγέλλει ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Ριέκα: Sold out η ρεβάνς της Τούμπας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκος πλοίαρχος συνελήφθη στην Κω - Τα δύο πιστοποιητικά

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: «Έσπασαν τις πόρτες στα κελιά με μπράβους και μας έβγαλαν έξω» - Τι καταγγέλλει ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Τι απαντά για τις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και την τετραήμερη εργασία

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου: Το ευχαριστώ της για το Birth Center που ξεκινά να λειτουργεί έπειτα από 3 μήνες

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καρδίτσα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο στο κεφάλι

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο ολοκλήρωσε κρίσιμη δοκιμή αντοχής φορτίου - Τοποθέτησαν σχεδόν 100 φορτηγά σε στρατηγικά σημεία

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ