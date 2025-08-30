Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν για τη Ρωσία

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν υποσχέθηκε «μια όμορφη ζωή» για τις οικογένειες των «μαρτύρων» που έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας για τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επαινώντας τους πενθούντες για τον ηρωισμό των γιων και των συζύγων τους.

Ο Κιμ φιλοξένησε την Παρασκευή τις οικογένειες των στρατιωτών και εξέφρασε «τη θλίψη του που απέτυχε να σώσει τις πολύτιμες ζωές» των πεσόντων ανδρών που θυσίασαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την τιμή της χώρας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα ηρωικά κατορθώματα των στρατιωτών και των αξιωματικών ήταν δυνατά χάρη στη δύναμη και το θάρρος που τους έδωσαν οι οικογένειες που είναι «οι πιο επίμονοι, πατριώτες και δίκαιοι άνθρωποι στον κόσμο», είπε ο Κιμ στους γονείς, τις συζύγους και τα παιδιά, ανέφερε το KCNA.

«Δεν μου έγραψαν ούτε ένα σύντομο γράμμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εμπιστεύτηκαν τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αγαπημένων παιδιών, σε μένα», φέρεται να είπε ο Κιμ.

Η χώρα «θα σας προσφέρει μια όμορφη ζωή στη χώρα που υπερασπίζεται με κόστος τις ζωές των μαρτύρων», είπε.

Η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας έδειξε τον Κιμ να υποκλίνεται βαθιά στα μέλη της οικογένειάς του που εμφανίστηκαν συγκινημένα στην εκδήλωση. Η συνάντηση ήταν η τελευταία τιμή των στρατιωτών που υπέστησαν βαριές απώλειες στην περιοχή Κουρσκ, αφού ο Κιμ και ο Ρώσος πρόεδροςαναγνώρισαν την ανάπτυξη τον Απρίλιο μετά από μήνες σιωπής.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Σάββατο ένα 25λεπτο ντοκιμαντέρ που περιελάμβανε πλάνα στρατιωτών που υποτίθεται ότι συμμετείχαν στην «Επιχείρηση Απελευθέρωση Κουρσκ» για να εκδιώξουν τα ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία.

Η ταινία ανέφερε ότι ο Κιμ πήρε την απόφαση να αναπτύξει στρατεύματα στη Ρωσία τον περασμένο Αύγουστο, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι η κίνηση έγινε δύο μήνες αφότου ο ίδιος και ο Πούτιν υπέγραψαν μια συνθήκη ασφαλείας που περιελάμβανε ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας.

Ο Κιμ πρόκειται να συμμετάσχει μαζί με τον Πούτιν στην Κίνα σε στρατιωτική παρέλαση την επόμενη εβδομάδα για την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα είναι η τρίτη συνάντησή τους μέσα σε δύο χρόνια. Οι δύο χώρες δεν έχουν αποκαλύψει δημοσίως την κλίμακα της ανάπτυξης ή τις απώλειες που υπέστησαν τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας. Περίπου 600 έχουν σκοτωθεί από μια συνολική ανάπτυξη 15.000, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας. Υπάρχουν εκτιμήσεις από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες για περισσότερα από 6.000 θύματα.