Αυτό είναι το μυστικό της πραγματικής ευτυχίας; Γράψτε ένα μήνυμα στον μελλοντικό σας εαυτό

Η πρακτική της συγγραφής ενός γράμματος προς τον μελλοντικό μας εαυτό ελκύει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, με νευροεπιστήμονες να υποστηρίζουν ότι μπορεί να ενισχύσει την αυτογνωσία, την ψυχική ανθεκτικότητα και την αίσθηση ευτυχίας.

Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να γράψουν ένα γράμμα ή ένα μέιλ που προορίζεται να διαβαστεί στο μέλλον, συνήθως ύστερα από μήνες ή έναν ολόκληρο χρόνο. Η πρακτική αυτή λειτουργεί ως ένα είδος προσωπικού «σημείου ελέγχου», βοηθώντας τους να αξιολογήσουν την πορεία της ζωής τους και τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει.

Σύμφωνα με την Έριν Κλάμπαφ, νευροεπιστήμονα, συγγραφέα και καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για την ψυχική υγεία. Όπως εξηγεί στο CNBC, η καθημερινότητα συχνά δεν αφήνει χώρο για στοχασμό και επανεκτίμηση της κατεύθυνσης που ακολουθεί κανείς.

«Κατά την επιστημονική μου άποψη, ένα γράμμα προς τον μελλοντικό εαυτό βοηθά να σταματήσουμε και να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε», σημειώνει. Η αξία του δεν περιορίζεται μόνο στη συγγραφή, αλλά και τη μελλοντική ανάγνωση, όταν το άτομο έχει πλέον εξελιχθεί και αποκτήσει νέα οπτική.

Η Κλάμπαφ τονίζει ότι το περιεχόμενο του γράμματος παίζει καθοριστικό ρόλο. Αντί για αυστηρή στοχοθεσία, προτείνει τη διατύπωση προθέσεων με ευελιξία και ενσυναίσθηση. Η υπερβολική πίεση για συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μεταξύ των ερωτημάτων που προτείνει να τίθενται κατά τη συγγραφή είναι: Τι λειτουργεί καλά στη ζωή μας, τι όχι, πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο και την ενέργειά μας και ποιες είναι οι βασικές μας αρχές και αξίες.

Η ειδική παρομοιάζει τη ζωή με ένα πλοίο και το γράμμα με μία πυξίδα που βοηθά στην ευθυγράμμιση πράξεων και επιθυμιών. Όπως εκτιμά, η πρόθεση και η πίστη στη διαδικασία μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά και τις επιλογές, θυμίζοντας το φαινόμενο placebo.

Η σύσταση των ειδικών είναι η συγγραφή ενός τέτοιου γράμματος τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, αλλά και η δημιουργία ενδιάμεσων στιγμών παρατήρησης και αξιολόγησης του εαυτού μας, ιδιαίτερα σε περιόδους δυσκολίας ή αλλαγών.

Όπως καταλήγει η Κλάμπαφ, αυτή η πρακτική δεν αφορά συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Αντιθέτως, μπορεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο» αυτογνωσίας και ψυχικής ισορροπίας για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή τρόπου ζωής.