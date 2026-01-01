Πρωτοχρονιά 2026: Στην Κρήτη γεννήθηκαν τα πρώτα μωράκια του νέου έτους

Τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ήρθε στον κόσμο το πρώτο μωρό της Κρήτης για το 2026.

Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι, που γεννήθηκε με καισαρική τομή μετά τις 03:00, ζυγίζοντας πάνω από 4 κιλά. Η χαρά της νέας ζωής γέμισε τόσο την οικογένεια, όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Παράλληλα, νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς, ένα κοριτσάκι γεννήθηκε σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, προσφέροντας επίσης χαρά στους γονείς και στους εργαζόμενους της κλινικής. Το κοριτσάκι, βάρους 2.580 γραμμαρίων, γεννήθηκε με καισαρική τομή σε ιδιωτική κλινική, στις 08:50 σήμερα το πρωί.

Μία αφορμή για σκέψη

Μέσα στη χαρά των οικογενειών και τα χαμόγελα στα μαιευτήρια, η πραγματικότητα του δημογραφικού προβάλλει αμείλικτη. Κάθε νεογέννητο είναι ελπίδα, όμως, οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν αρκεί. Η Κρήτη, όπως και ολόκληρη η χώρα, γερνά, ενώ οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά. Οι δύο αυτές ζωές θυμίζουν πως το δημογραφικό δεν είναι στατιστική, αλλά ανθρώπινες ιστορίες που ζητούν στήριξη κι ένα μέλλον που να χωρά περισσότερα παιδικά χαμόγελα.