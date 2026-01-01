AEK: Οριστική συμφωνία με Βάργκα, έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές
Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον επιθετικό της Εθνικής Ουγγαρίας και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να κλείσει και τυπικά τη μεταγραφή του.
Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Μπαρναμπάς Βάργκα στην ΑΕΚ, με τον "Δικέφαλο" και την Φερεντσβάρος να τα έχουν βρει σε όλα.
Ο διεθνής επιθετικός, με τη σειρά του τα έχει βρει με την Ένωση για τον ερχομό του στην Ελλάδα και μετά την οριστική συμφωνία και των τριών πλευρών αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο παίκτης αναμένεται στη χώρα μας τα επόμενα εικοσιτετράωρα για να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.
