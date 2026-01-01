Πρωτοχρονιά 2026: Κάηκε εκκλησία στο Άμστερνταμ, δύο νεκροί έφηβοι από πυροτεχνήματα στη Γερμανία
Εγκαύματα, ακρωτηριασμοί και άλλες δυσάρεστες συνέπειες
Πέραν από τις φαντασμαγορικές εικόνες οι εορταστικές εκδηλώσεις της έλευσης της Πρωτοχρονιάς έκρυβε και απρόοπτα.
Μια μεγάλη εκκλησία στο Άμστερνταμ τυλίχτηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο πύργος της Vondelkirche στο κέντρο της πόλης κατέρρευσε, ανέφεραν οι ολλανδικές αρχές ασφαλείας. Ένας μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων κοντά στην εκκλησία εκκενώθηκε. Σύμφωνα με τις τρέχουσες αναφορές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Επεισοδιακή νύχτα στη Γερμανία
Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους στο Μπίλεφελντ της δυτικής Γερμανίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έπειτα από χρήση αυτοσχέδιων πυροτεχνικών συσκευών, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι δύο έφηβοι «πυροδότησαν ανεξέλεγκτα αυτοσχέδιες πυροτεχνικές συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες» και «υπέστησαν θανάσιμα τραύματα στο πρόσωπο », σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν βρέθηκαν αρχικά στοιχεία εμπλοκής τρίτου μέρους σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Η εισαγγελία έχει ενημερωθεί για να διερευνήσει τα ακριβή αίτια θανάτου.
Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Βερολίνο ενώ χειρίζονταν πυροτεχνήματα. Περισσότεροι από 30 τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Ατυχημάτων του Βερολίνου (UKB). Σε ορισμένους από αυτούς χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν δάχτυλα ή μέρη των χεριών τους, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της κλινικής, Άντζελα Κιγιέφσκι.
Παρατηρήθηκαν επίσης εγκαύματα, καθώς και τραυματισμοί στο πρόσωπο και τα μάτια.
Στο Αμβούργο, δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ αστυνομικοί στη Λειψία δέχτηκαν επίσης επίθεση με πυροτεχνήματα. Επίσης 400 άτομα συνελήφθησαν στο Βερολίνο.
Περισσότεροι τραυματισμοί στη Νάπολη
Ο αριθμός των τραυματισμών από τα πυροτεχνήματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στη Νάπολη και την γύρω επαρχία ήταν μεγάλος επίσης. Αρκετά περιστατικά καταγράφηκαν επίσης στο Μιλάνο, αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Ένας 63χρονος Μολδαβός είναι το μόνο θύμα μέχρι στιγμής των πυροτεχνημάτων της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, αφού τραυμάτισε το χέρι του στα περίχωρα της Ρώμης.
Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Νάπολη και τη γύρω περιοχή έληξε με βαρύτατο αριθμό θυμάτων, με 57 άτομα να χρειάζονται ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς από πυροτεχνήματα.