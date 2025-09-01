Σι Τζινπίνγκ: Αποκάλυψε το νέο του όραμα για την παγκόσμια τάξη

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε τα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης να αξιοποιήσουν την «αγορά μεγάλης κλίμακας» τους τη Δευτέρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη φιλοδοξία του για μια νέα παγκόσμια ασφάλεια και μία οικονομική τάξη-αντίβαρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) έχει θέσει ένα μοντέλο για ένα νέο είδος διεθνών σχέσεων, δήλωσε ο Σι στην εναρκτήρια ομιλία του απευθυνόμενος σε περισσότερους από 20 παγκόσμιους ηγέτες σε μια διήμερη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας. «Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ισότιμη και ομαλή πολυπολικότητα του κόσμου, την χωρίς αποκλεισμούς οικονομική παγκοσμιοποίηση και να προωθήσουμε την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης», είπε.

Η Κίνα θα παράσχει 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) δωρεάν βοήθειας στα κράτη-μέλη φέτος και άλλα 10 δισεκατομμύρια γιουάν σε δάνεια σε μια τραπεζική κοινοπραξία του SCO, πρόσθεσε. «Πρέπει να επωφεληθούμε από την αγορά μεγάλης κλίμακας... για να βελτιώσουμε το επίπεδο διευκόλυνσης του εμπορίου και των επενδύσεων», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, προτρέποντας το μπλοκ να ενισχύσει τη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η επιστήμη και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και άλλοι ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία παρευρέθηκαν στην τελετή έναρξης σε μια σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης του παγκόσμιου Νότου. Το μπλοκ που επικεντρώνεται στην ασφάλεια, το οποίο ξεκίνησε ως ομάδα έξι ευρασιατικών εθνών, έχει επεκταθεί σε 10 μόνιμα μέλη και 16 χώρες διαλόγου και παρατηρητές τα τελευταία χρόνια.

Ο Σι κάλεσε επίσης τους εταίρους να «αντιταχθούν στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου και στην αντιπαράθεση των μπλοκ» και να υποστηρίξουν τα πολυμερή εμπορικά συστήματα, μια προφανή επίθεση στον δασμολογικό πόλεμο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Ινδία, των οποίων οι εξαγωγές επλήγησαν με δασμό 50% την περασμένη εβδομάδα.

Ο γ.γ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η Κίνα έπαιξε «θεμελιώδη» ρόλο στην υποστήριξη της πολυπολικότητας την Κυριακή. Οι αναλυτές λένε ότι η Κίνα θα χρησιμοποιήσει τη μεγαλύτερη φετινή Σύνοδο Κορυφής για να επιδείξει ένα εναλλακτικό όραμα για την παγκόσμια διακυβέρνηση στην υπό αμερικανική ηγεσία διεθνή τάξη σε μια εποχή αστάθειας, γεωπολιτικών αλλαγών και υποχώρησης των ΗΠΑ από πολυμερείς οργανισμούς.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε επίσης τη Σύνοδο Κορυφής ως ευκαιρία για να διορθώσει τους δεσμούς με το Νέο Δελχί. Ο Μόντι, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα στην πρώτη του επίσκεψη εδώ και επτά χρόνια, και ο Σι συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών δεσμών εν μέσω της παγκόσμιας δασμολογικής αβεβαιότητας.