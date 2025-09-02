Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» που αψηφά τη Δύση και το «σόου» στο Πεκίνο

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα φιλοξενήσει αύριο (3/9) τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα του, καθώς επιδιώκει να παρουσιάσει το Πεκίνο ως το θεματοφύλακα μιας νέας διεθνούς τάξης μετά τις ΗΠΑ, σε μια εποχή βαθιάς γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Newsbomb

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» που αψηφά τη Δύση και το «σόου» στο Πεκίνο

O Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν σε στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, θα βρεθούν αύριο στο Πεκίνο για την εκδήλωση της «Ημέρας Νίκης», που σηματοδοτεί τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το προσεκτικά σκηνοθετημένο θέαμα στοχεύει να προβάλει τη στρατιωτική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή της Κίνας εν μέσω αμφιβολιών για τον παγκόσμιο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει την ξένη βοήθεια, αποσύρεται από τους διεθνείς θεσμούς και διεξάγει έναν σαρωτικό εμπορικό πόλεμο σε συμμάχους και αντιπάλους.

Η άνευ προηγουμένου κοινή εμφάνιση του Σι, πλαισιωμένου από τον Πούτιν και τον Κιμ, επιβλέποντας την επίδειξη εξοπλισμού αιχμής, όπως υπερηχητικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μπορεί κάλλιστα να είναι η καθοριστική εικόνα της παρέλασης, ενός «Άξονα Αντίστασης» που αψηφά τη Δύση. Για τον Κιμ, ο οποίος πέρασε στην Κίνα με το θωρακισμένο τρένο του νωρίς την Τρίτη, αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη πολυμερής εκδήλωση και η πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση εδώ και 66 χρόνια.

China Parade Explainer

Πρόβες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα

AP

«Η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, του (Ιρανού) Μασούντ Πεζεσκιάν και του Κιμ Γιονγκ Ουν υπογραμμίζει τον ρόλο της Κίνας ως ηγετικής αυταρχικής δύναμης στον κόσμο», δήλωσε ο Νιλ Τόμας, ειδικός σε θέματα κινεζικής πολιτικής στο Κέντρο Ανάλυσης της Κίνας του Ινστιτούτου Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας.

Η αύξηση των ηγετών από χώρες της Κεντρικής Ασίας, της Δυτικής Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση φέτος σε σύγκριση με την τελευταία του 2015 υπογραμμίζει την πρόοδο του Πεκίνου στην περιφερειακή διπλωματία, πρόσθεσε ο Τόμας. Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν στις 9 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και ο πρωθυπουργός της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, επικριτές και οι δύο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, είναι οι μόνοι δυτικοί ηγέτες που θα παραστούν.
Ο Τραμπ, του οποίου η στρατιωτική παρέλαση τον Ιούνιο προκάλεσε τις μεγαλύτερες πανεθνικές διαμαρτυρίες από την επιστροφή του στην εξουσία, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στις στενές του σχέσεις με τον Σι, τον Πούτιν και τον Κιμ, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει καμία σημαντική διπλωματική πρόοδο.

«Πόλεμος Μνήμης»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Σι συγκέντρωσε ηγέτες αναπτυσσόμενων χωρών για να υποστηρίξουν έναν πιο ισότιμο, πολυπολικό κόσμο και να προωθήσουν τη «σωστή ιστορική προοπτική» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα περιφερειακό φόρουμ ασφάλειας στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν.

Η παρέλαση αποτελεί επίσης μέρος ενός «πολέμου μνήμης» στον οποίο η Κίνα και η Ρωσία προσφέρουν μια εναλλακτική ιστορία σε μια δυτική αφήγηση που πιστεύουν ότι υποβαθμίζει τον ρόλο τους στην καταπολέμηση των φασιστικών δυνάμεων, έγραψε το Brookings Institution σε μια εργασία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σι έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο ως ένα σημαντικό σημείο καμπής στη «μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» στο οποίο ξεπέρασε την εισβολή της Ιαπωνίας για να γίνει μια οικονομική και γεωπολιτική δύναμη. Ενώ ορισμένοι κάτοικοι έχουν κάνει πατριωτικά και στρατιωτικά κουρέματα πριν από την παρέλαση, μπορεί να μην συμμερίζονται όλοι οι απλοί Κινέζοι αυτόν τον ενθουσιασμό.

China Parade

Το κέντρο του Πεκίνου έχει σχεδόν παραλύσει από τα μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους κυκλοφορίας εβδομάδες πριν τη μεγάλη παρέλαση.Σε εθνικό επίπεδο, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες εθελοντές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος για να παρακολουθούν τυχόν σημάδια πιθανής αναταραχής πριν από το σόου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε διαδικτυακές ανακοινώσεις στρατολόγησης.

Ταϊβανέζοι αξιωματούχοι εκτίμησαν τη Δευτέρα ότι το Πεκίνο δαπανά 5 δισεκατομμύρια δολάρια - το ισοδύναμο του 2% του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού του - για την παρέλαση. Μια ανάρτηση του Ιουλίου στο Zhihu, το αντίστοιχο της Quora στην Κίνα, ρώτησε τους χρήστες τι περίμεναν περισσότερο από την παρέλαση.

«Ελπίζω να ξοδέψουν λιγότερα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων», έγραφε μια απάντηση που έγινε viral και έκτοτε έχει διαγραφεί. Άλλοι είχαν προτρέψει την κυβέρνηση να κηρύξει εθνική αργία, μια κίνηση που δεν έκανε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

08:34LIFESTYLE

Dwayne Johnson: Η εντυπωσιακή αλλαγή του «Βράχου» έγινε viral στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε λάθος άνθρωπο μετά από «υπόδειξη» της τεχνητής νοημοσύνης

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, λιμάνι Πειραιά και Πέτρου Ράλλη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φόβος και τρόμος οι διαρρήκτες με τη βαριοπούλα - «Χτυπούν» σε βενζινάδικα και κάβες

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» στη Δύση και η λαμπερή παρέλαση των 5 δισ.δολαρίων στο Πεκίνο

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το Toyota Prius είναι πρότυπο χαμηλής κατανάλωσης

07:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το παράπονο του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής προς την κυβέρνηση - Δεν ζητούμε ελεημοσύνη αλλά δικαιοσύνη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν: Ήταν ο μάγος των Λακότα Σιού στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Έρχονται κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγώνας δρόμου από την ΑΑΔΕ για να μην γίνουν παραγραφές – Έρχονται «καμπάνες» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

06:40LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

«Πονοκέφαλος» το κόστος των σχολικών: «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» στη Δύση και η λαμπερή παρέλαση των 5 δισ.δολαρίων στο Πεκίνο

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό – Τουλάχιστον 1.000 νεκροί

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

«Πονοκέφαλος» το κόστος των σχολικών: «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα: Τι λένε τα τελευταία σενάρια, πώς αντιδρούν τα κόμματα και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης – Με μελτέμια και άνοδο της θερμοκρασίας η Τρίτη – Πότε θα επιστρέψουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν: Ήταν ο μάγος των Λακότα Σιού στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ