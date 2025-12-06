ΗΠΑ: Τεράστιος αλιγάτορας βγήκε στη μέση του δρόμου στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

Χάος και πανικός επικράτησε στην Φλόριντα, όταν ένας αλιγάτορας μήκους 4.2 μέτρων και βάρους 272 κιλών βγήκε στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν όλα τα διερχόμενα οχήματα.

Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο έβγαλαν βίντεο το τεράστιο ερπετό και το βίντεο έγινε viral.

Δείτε το βίντεο:

LATER GATOR: A 14-foot, 600-pound alligator brought traffic to a halt in Florida as a trapper and seven deputies teamed up to haul the massive reptile off the road. pic.twitter.com/ZKB6vu8yaG — Fox News (@FoxNews) December 5, 2025

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ειδικός ερπετών -και με την βοήθεια επτά αστυνομικών- ο αλιγάτορας απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο. Η επιχείρηση απομάκρυνσης διήρκησε αρκετή ώρα, λόγω του μεγέθους και της κινητικότητας του ερπετού, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Η κυκλοφορία του δρόμου άνοιξε ξανά λίγο μετά την απομάκρυνση του ζώου, ενώ οι Αρχές προειδοποίησαν τους οδηγούς να μην έρθουν ποτέ σε επαφή με τους αλιγάτορες.

Αυτήν την εποχή, τα συγκεκριμένα ερπετά μετακινούνται συχνότερα λόγω των δυσμενών θερμοκρασιών, αναζητώντας πηγές νερού, γεγονός που αυξάνει τα περιστατικά εμφάνισής τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές.