Δήμαρχος Μοσχάτου: «Από τα ξημερώματα λεωφορείο θα μεταφέρει επιβάτες από και προς τον ΗΣΑΠ

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron την Αττική από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12), με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα να έχουν σημειωθεί στη Δυτική Αττική, το κέντρο της Αθήνας, το Μαρούσι, την Καλλιθέα το Μοσχάτο, την Γλυφάδα και άλλες περιοχές του νομού.

Παρά την δυσκολία της κατάστασης, αρκετοί χρήστες προχώρησαν σε χιουμοριστικά βιντεάκια στα social media, όπως αυτό έξω από τον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου, με τον χρήστη να γράφει: «Περιμένοντας το κλαρκ!!! Σταθμός ηλεκτρικού Μοσχάτο».

Υπενθυμίζεται, ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όπου η Αττική επλήγη ξανά από ισχυρή κακοκαιρία, ο δήμος Μοσχάτου είχε στείλει όχημα για να διευκολύνει την μετακίνηση του κόσμου από και προς τον ΗΣΑΠ.

Δήμαρχος Μοσχάτου στο Newsbomb.gr: «Πρέπει να ολοκληρωθεί έργο ετών που έχει σταματήσει»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Μοσχάτου, Ανδρέας Ευθυμίου μίλησε για την διαχείριση της κακοκαιρίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει η περιοχή οφείλεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικού έργου που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Στην συνέχεια ανέφερε ότι τα ξημερώματα θα υπάρχει λεωφορείο του δήμου που θα φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά του κόσμου από και προς τον ΗΣΑΠ.

Δέντρο έπεσε σε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

Προβλήματα έχουν προκληθεί στο Παλαιό Φάληρο εξαιτίας του περάσματος της κακοκαιρίας Byron το απόγευμα της Πέμπτης (04/12).

Στην οδό Πρωτέως δέντρο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με την Πυροσβεστική να έχει μεταβεί στο σημείο, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Στο σημείο βρίσκονται ψηλά πεύκα τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

45 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας - Χάρτης Meteo

Σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12 λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

