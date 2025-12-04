Κακοκαιρία Byron: Δέντρο έπεσε σε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο
Στο σημείο βρίσκονται ψηλά πεύκα τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια
Προβλήματα έχουν προκληθεί στο Παλαιό Φάληρο εξαιτίας του περάσματος της κακοκαιρίας Byron το απόγευμα της Πέμπτης (04/12).
Στην οδό Πρωτέως δέντρο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με την Πυροσβεστική να έχει μεταβεί στο σημείο, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
Στο σημείο βρίσκονται ψηλά πεύκα τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια.
