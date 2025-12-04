Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 στην Αττική
Έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (04/12)
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε προ ολίγου στους πολίτες της Αττικής, λόγω των έντονων φαινομένων της κακοκαιρίας Byron.
Στο μήνυμά της, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων που θα χτυπούν διαδοχικά την περιφέρεια Αττικής από σήμερα μέχρι αύριο το μεσημέρι.
