Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 στην Αττική

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε προ ολίγου στους πολίτες της Αττικής, λόγω των έντονων φαινομένων της κακοκαιρίας Byron.

Στο μήνυμά της, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων που θα χτυπούν διαδοχικά την περιφέρεια Αττικής από σήμερα μέχρι αύριο το μεσημέρι.