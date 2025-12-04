Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 στην Αττική

Έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (04/12)

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 στην Αττική
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ. Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε προ ολίγου στους πολίτες της Αττικής, λόγω των έντονων φαινομένων της κακοκαιρίας Byron.

Στο μήνυμά της, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων που θα χτυπούν διαδοχικά την περιφέρεια Αττικής από σήμερα μέχρι αύριο το μεσημέρι.

1764867882309-727155695-59405345111949228325208871338570522024861870n.jpg
