Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα των Νταλάρα και Παπακωνσταντίνου

Η κακοκαιρία Byron που σαρώνει την χώρα έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και στην Αττική, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να κορυφωθεί.

Ήδη πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν προβλήματα και ανάμεσά τους τους η Πειραιώς. Η κακοκαιρία έπληξε και την αποψινή πολυαναμενόμενη πρεμιέρα των Νταλάρα, Παπακωνσταντίνου και Ιωάννου στο Vox, που όπως είναι φυσικό δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση «Η σημερινή πρεμιέρα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, αναβάλλεται για αύριο Παρασκευή 5/12. Όσοι φίλοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για σήμερα 4/12 μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του VOX στο 2103475900 για να μεταφέρουν τα εισιτήρια τους σε άλλη ημερομηνία ή να τα εξαργυρώσουν».